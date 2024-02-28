Чемпионат Казахстана по футболу будут показывать на новой платформе вместо YouTube: подробности

Глава Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) Рафаэль Гарибян рассказал об измененном подходе к трансляциям Казахстанской премьер-лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на Vesti.kz.

Функционер заявил, что матчи нового сезона-2024 будут показываться на трех телеканалах, но не появятся на YouTube. Вместо видеохостинга планируют использовать новую платформу, которая на данный момент находится в процессе создания.

"Это будет приложение с трансляциями всех матчей. Мы развиваем направление медиа. Три телеканала — это конкуренция и большой охват. Плюс это выведет на новый уровень комментаторов, режиссеров, операторов. Мы должны создавать продукт на который будет спрос. Приложение будет бесплатным и доступным из любой точки мира", — рассказал Гарибян.

По словам главы ПФЛК, запуск платформы может случиться после 2-3 тура чемпионата Казахстана. Он заверил, что в приложении будут доступны все функции YouTube.

"Мы должны создавать свою базу. Мы не видим в YouTube, кто наши болельщики, там нет прямой коммуникации. Я не могу на ваш день рождения прислать поздравление и пригласить на матч. Это очень важный аспект для клубов и лиги, мы должны развиваться. Если будет приложение, все придут туда. Я не говорю, что мы закроем YouTube, но наша основная задача — знать нашего болельщика. В приложении потребуется регистрация, она будет элементарной", — добавил Гарибян.

Новый сезон Казахстанской премьер-лиги стартует 1 марта. Его откроет матч столичных "Астаны" и "Жениса" в Алматы.

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