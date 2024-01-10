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Официально: в казахстанском футболе отменили лимит на легионеров

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Глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов
Адилет Барменкулов: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Глава Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адилет Барменкулов в Instagram объявил об отмене лимита на легионеров и объяснил причины такого решения, передает NUR.KZ.

КФФ отменила правило, согласно которому во время матча чемпионата Казахстана в составе каждой команды на поле могло быть не более семи легионеров. Теперь требование будет распространяться на заявку клубов: минимум 13 из 25 мест должны занимать воспитанники казахстанского футбола. По словам Барменкулова, такая реформа принята на фоне неудачного 15-летнего опыта с "различными экспериментами с лимитами на легионеров".

"Что это даст? Во-первых, мы создадим условия для живой конкуренции, которая станет основным аспектом в развитии футбола. Во-вторых, это оградит профессиональные футбольные клубы от теневых схем, нечистых на руку агентов и недобросовестных футбольных функционеров. Тем самым мы создадим систему рыночной оплаты труда, что исключит искусственное завышение зарплат", — сказал Барменкулов.
"В-третьих, высокий уровень конкуренции на поле обеспечит повышение качества игры и увеличение интереса к футболу, — продолжил глава КФФ. — Это, в свою очередь, приведет к увеличению посещаемости стадионов и повысит потребность в строительстве современных арен. Таким образом мы вызовем интерес у инвесторов, и только тогда состоится переход от госфинансирования к частному".

Барменкулов заявил, что благодаря реформе создается бизнес-индустрия футбола. По его оценке, в новых условиях клубы будут "более продуманно подходить к формированию состава команды", что станет стимулом для воспитания своих игроков.

"Изменения в правилах направлены на то, чтобы клубы активнее финансировали детско-юношеский футбол и развивали своих воспитанников, что даст возможность клубам зарабатывать на их трансферах. Решая эти задачи, мы повысим и качество игры национальной сборной. Позиция федерация такова: мы не будем использовать стратегию натурализации для формирования национальной сборной", — заключил глава КФФ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2054838-ofitsialno-v-kazahstanskom-futbole-otmenili-limit-na-legionerov/

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