УЕФА отменил все матчи в Израиле на неопределенный срок

Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об отмене всех матчей, которые должны были состояться в Израиле, на неопределенный срок, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление совета.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, после тщательной оценки текущей ситуации с безопасностью на всей территории Израиля исполнительный комитет УЕФА решил, что матчи турниров УЕФА не будут проводиться в Израиле до дальнейшего уведомления.

Израильской футбольной ассоциации и ее клубам "Маккаби Хайфа" и "Маккаби Тель-Авив" предложено предложить альтернативные площадки или стадионы за пределами Израиля для проведения своих домашних матчей.

В связи с этим перенесены несколько матчей:

матч "Вильярреал" – "Маккаби Хайфа" (группа F) перенесен с 26 октября на 6 декабря;

матч "Маккаби Тель-Авив" – "Заря Луганск" (группа B) перенесен с 26 октября на 25 ноября.

Напомним, ранее стало известно, что ежегодную премию MTV Europe Music Awards также решили отменить из-за ситуации на Ближнем Востоке. Церемония вручения наград должна была пройти в Париже.

Ситуация в Израиле

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа.

Позже стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

На прошлой неделе над Газой сбросили тысячи листовок, в которых призывали граждан немедленно покинуть территорию.

Недавно о конфликте высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что Казахстан против использования террористических методов для решения проблем.

МИД РК также сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке. В министерстве сообщили, что Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля и захват заложников, включая иностранцев.