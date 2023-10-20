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ЕС дал Meta и TikTok неделю, чтобы отчитаться о дезинформации в сетях, связанной с ХАМАС

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Флаги Евросоюза развиваются на фоне здания ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза. Иллюстративное фото: Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg/Getty Images

Евросоюз предписал компаниям TikTok и Meta предоставить ему информацию о распространении на их платформах дезинформации о войне Израиля с ХАМАС и принимаемых мерах по ее пресечению.

В последнее время социальных сетях наблюдается всплеск дезинформации о конфликте между Израилем и ХАМАС, включая фейковые фото и видео.

Ранее им уже давалось 24 часа на то, чтобы дать ответы на вопросы ЕС, связанные с опасениями по этому вопросу: в начале октября руководители Meta, TikTok, X и Google получили соответствующие письма от комиссара ЕС Тьерри Бретона.

Но эти письма не были официальными, юридически обязывающими запросами в соответствии с новыми законами ЕС в сфере технологий, определяющими, какой контент разрешен в Интернете.

Теперь, согласно Закону о цифровых услугах (DSA), эти компании обязаны ответить в установленные сроки.

Несоблюдение DSA может привести к штрафу в размере до 6% от глобального оборота компании или даже к приостановке работы платформы.

У компаний есть неделя, чтобы ответить. Согласно новым правилам, ЕС может начать официальное расследование, если он не будет удовлетворен их ответами.

ЕС обеспокоен возможным распространением террористического и призывающего к насилию контента, а также разжиганием ненависти на фоне ситуации в Израиле и Газе.

Неделю назад ЕС обратился к компании X, ранее известной как Twitter, по поводу тех же опасений.

Тогда X заявила, что удалила с платформы сотни аккаунтов, связанных с ХАМАС.

Комиссар ЕС Тьерри Бретон отметил, что Meta должна доказать, что она предприняла "своевременные, тщательные и предметные действия", а TikTоk, по его словам, несет особую ответственность по защите детей и подростков от насильственного контента и террористической пропаганды.

В своем заявлении TikTok подтвердил получение запроса ЕС.

"На следующей неделе мы опубликуем наш первый отчет о прозрачности в рамках DSA, в который мы включим дополнительную информацию о текущей работе по обеспечению безопасности нашей европейской аудитории", — заявил представитель TikTok.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2041797-es-dal-meta-i-tiktok-nedelyu-chtoby-otchitatsya-o-dezinformatsii-v-setyah-svyazannoy-s-hamas/

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