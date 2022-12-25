"Франция, хватит плакать": в Аргентине запустили ответную петицию из-за призыва переиграть ЧМ

Болельщики сборной Аргентины. Иллюстративное фото: Mindful Media / Getty Images

В Аргентине запустили свою петицию в ответ на петицию французских болельщиков, которые потребовали переиграть финальный матч чемпионата мира по футболу, передает Marca.

После победы команды Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре французские болельщики с требованием переиграть финальный матч по футболу. Инициативу подписали свыше 200 тысяч человек.

Авторы петиции призвали переиграть финал из-за якобы продажного судейства. Петицию планируют направить на рассмотрение в ФИФА.

Реакция аргентинской стороны не заставила себя ждать. И уже через некоторое время они запустили ответную петицию под заголовком "Франция, хватит плакать", которая за несколько часов собрала десятки тысяч подписей.

Разместивший петицию на Change.org автор, имя которого отображается как Валентин Гомез, призвал Францию перестать страдать из-за поражения.

"Если во Франции собирают подписи за переигровку финала Кубка мира, я предлагаю воспользоваться моментом единения аргентинцев и собрать подписи за то, чтобы французы перестали плакать", – заявил автор.

Победа Аргентины на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Команда Аргентины в третий раз стала чемпионом мира по футболу, победив в финальной игре команду из Франции.

На родине команду встречали с триумфом. С раннего утра в аэропорту в Буэнос-Айресе их прибытия ожидало огромное количество фанатов, . Но постепенно ситуация стала выходить из-под контроля, поэтому игроков сборной пришлось эвакуировать на вертолетах.

Известно, что победа сборной шумно отмечалась по всей Аргентине. В честь этого власти страны объявили выходным днем 20 декабря. Не обошлось без серьезных происшествий и даже смертей нескольких болельщиков во время празднования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2002932-frantsiya-hvatit-plakat-v-argentine-zapustili-otvetnuyu-petitsiyu-iz-za-prizyva-pereigrat-chm/