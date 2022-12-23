Более 200 тыс. человек подписали петицию о переигровке финала ЧМ-2022

Французские болельщики на финале ЧМ-2022. Фото: Ashraf Amra/Anadolu Agency/Getty Images

Французские болельщики предложили переиграть финал Чемпионата мира по футболу. Для этого они создали петицию на специальном сайте, которую подписало уже более 200 тыс. человек.

Петиция с требованием переиграть финал ЧМ-2022, прошедшего в Катаре появилась на французском сайте MesOpinions. На данный момент ее подписало 203,5 тыс. человек.

Как пишет издание Известия, авторы призывают переиграть финал чемпионата из-за якобы продажного судейства. Петицию планируют направить на рассмотрение в ФИФА.

Напомним, что 18 декабря в Катаре состоялся финальный матч Чемпионата мира по футболу, в котором встретились сборные Аргентины и Франции. Титул чемпиона, по результатам матча, завоевала Аргентина, а Франции досталось лишь серебро.

Добавим, что, как пишет сайт Sporst.ru, Чемпионат мира по футболу – это одно из самых престижных спортивных соревнований в мире. Свой отсчет чемпионаты ведут с 1930 года и проводятся один раз в четыре года.

Чемпионат мира по футболу в Катаре в это году стал 22-м мундиалем.

За всю историю большинство титулов выигрывала сборная Бразилии, она становилась чемпионом пять раз, по четыре раза выигрывали Кубок мира сборные Германии и Италии, трижды – Аргентина, дважды это удавалось сделать командам Франции и Уругвая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2002871-bolee-200-tys-chelovek-podpisali-petitsiyu-o-pereigrovke-finala-chm-2022/