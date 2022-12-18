Аргентина в третий раз стала чемпионом мира по футболу

Сборная Аргентины по футболу. Фото: Lars Baron/Getty Images

Сборная Аргентины по футболу в третий раз завоевала звание чемпиона мира по футболу. В финале ЧМ-2022 аргентинцы оказались сильнее команды Франциии , передает NUR.KZ.

Аргентинцы захватили преимущество в первом тайме. У Франции в атаке ничего не получалось, а ошибки принесли к взятию ворот. В составе Аргентины отличились Лионель Месси (пенальти), а также Анхель Ди Мария. На перерыв команды ушли при счете 2:0.

Во втором тайме у французов также ничего не получалось в атаке. Однако Франция смогла заработать пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе. Затем он же оформил дубль - 2:2.

Франция перехватила инициативу, имели возможности для взятия ворот, но в итоге дело дошло до экстра-таймов.

Месси оформил дубль. Но Франция смогла снова сравнять - 3:3. С пенальти отличился Мбаппе (хет-трик).

В серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2), которые в итоге в третий раз выиграли мундиаль.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001980-argentina-stala-chempionom-mira-po-futbolu/