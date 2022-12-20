Как встретили сборную Аргентины на родине после победы на чемпионате мира (видео)

Автобус сборной Аргентины. Фото: Rodrigo Valle/Getty Images

Сборная Аргентины вернулась на родину после победы в чемпионате мира по футболу. В честь их приезда в столице был организован парад - триумфаторов встретили восторженные фанаты.

Футболисты прибыли домой в 4 часа утра по местному времени. Несмотря на ранний час, болельщики встретили чемпионов в аэропорту и сопровождали их по пути.

Кадры с места событий фанаты выложили в соцсети.

Проезжая по улицам Буэнос-Айреса на автобусе с открытым верхом, игроки едва не врезались в свисающий над дорогой провод. Месси и его коллеги по сборной вовремя пригнулись, чтобы не быть сбитыми кабелем.

Тысячи фанатов встречали чемпионов в столице Аргентины.

Фанаты сборной Аргентины. Фото: Rodrigo Valle/Getty Images

Как пишет Sports.ru, власти страны объявили 20 декабря общенациональным выходным в честь победы Аргентины в ЧМ-2022. Соответствующий указ был издан правительством страны.

Также сообщается, что пост Лионеля Месси о победе Аргентины на ЧМ поставил новый рекорд по лайкам в Instagram.

Фанаты сборной Аргентины. Фото: Rodrigo Valle/Getty Images

На момент написания новости у публикации капитана сборной Аргентины, посвященной победе на чемпионате мира, набралось свыше 57 млн лайков.

Напомним, что Аргентина в третий раз в истории стала чемпионом мира по футболу. В напряженной борьбе бело-голубым все же удалось вырвать победу у сборной Франции - судьбу кубка решила серия пенальти.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2002285-kak-vstretili-sbornuyu-argentiny-na-rodine-posle-pobedy-na-chempionate-mira-video/