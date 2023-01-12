Лионель Месси забил в первом матче за ПСЖ после ЧМ-2022

Лионель Месси. Фото: Marc Atkins/Getty Images

"Пари Сен-Жермен", с аргентинским нападающим Лионелем Месси в составе, обыграл команду "Анже" (2:0) в восемнадцатом туре чемпионата Франции по футболу, передает NUR.KZ.

Встреча, которая прошла на стадионе "Парк де Пренс", завершилась со счетом 2:0.

Первый гол в игре на пятой минуте забил нападающий Уго Экитике. Он же во втором тайме (72-я минута) помог отличиться аргентинцу Лионелю Месси.

К слову, этот матч стал первым для Месси после победы на чемпионате мира-2022 в Катаре.

После этого успеха парижане укрепили свое лидерство в турнирной таблице. После 18-туров на счету "Пари Сен-Жермен" 47 очков и уверенное первое место.

Отметим, что этот матч пропускал лучший бомбардир ПСЖ Килиан Мбаппе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2005103-lionel-messi-zabil-v-pervom-matche-za-pszh-posle-chm-2022/