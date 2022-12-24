Рафаэль Надаль: Когда Месси забил в овертайме, я не смог сдержать слез

Рафаэль Надаль. Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

22-кратный чемпион турниров Большого шлема Рафаэль Надаль прокомментировал победу сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре, сообщает NUR.KZ со ссылкой на AS.com.

По словам 36-летнего теннисиста, финал между Аргентиной и Францией получился зрелищным. Также Рафаэль был рад за Лионеля Месси.

"Это был зрелищный финал. Особенно начиная с 70-й минуты. Мне жаль моих французских друзей, но у меня также есть много знакомых из Аргентины. То, что Месси поднял Кубок мира, сделало меня счастливым. Когда Лионель забил в овертайме, я не смог сдержать слезы", - заявил Надаль.

Напомним, что сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, 4:2 - по пенальти) в финале чемпионата мира-2022 в Катаре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2002895-rafael-nadal-kogda-messi-zabil-v-overtayme-ya-ne-smog-sderzhat-slezy/