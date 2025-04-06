"Кто следующий": Алимханулы оставил послание после победы на турнире в Астане

Чемпион мира по версиям WBO и IBF, казахстанский профессиональный боксер Жанибек Алимханулы обратился к будущим оппонентам после победы в бою в Астане, передает NUR.KZ.

В субботу, 5 апреля в Астане прошел вечер бокса, главным событием которого стал бой казахстанца Жанибека Алимханулы против французского претендента Анауэля Нгамиссенге.

Поединок завершился досрочно, Qazaq style нокаутировал соперника в пятом раунде.

После боя Алимханулы опубликовал в своей социальной сети X видео нокаута и оставил интригующую подпись: "Вы все знаете, кто следующий!".

На профессиональном ринге 32-летний казахстанец выиграл все 17 боев (12 — нокаутами).

Также на вечере бокса в Астане успешными выступлениями отметились несколько казахстанцев. В частности, победы одержали Махмуд Сабырхан, его брат Торехан Сабырхан, Батыр Джукембаев и Балауса Муздиман. А Султан Заурбек не только выиграл бой, но стал обладателем пояса IBF Intercontinental.

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