Казахстанский боксер Султан Заурбек победил в Астане и выиграл чемпионский пояс

Профессиональный боксер Султан Заурбек одержал победу на домашнем турнире в Астане и стал обладателем пояса IBF Intercontinental, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанец выступил в соглавном поединке вечера на "Барыс Арене". Его соперником в рамках второго полулегкого дивизиона (до 59 кг) был южноафриканец Азинга Фузиле — бывший претендент на чемпионский титул IBF.

Бой был рассчитан на десять раундов и продлился всю отведенную дистанцию. По итогам 30 минут противостояния все судьи признали сильнейшим 28-летнего Заурбека.

Казахстанец стал обладателем пояса IBF Intercontinental и сохранил идеальный профессиональный рекорд. Он выиграл все 20 поединков, из них 13 — нокаутами.

Фузиле прервал победную серию из трех боев. Теперь в активе 28-летнего южноафриканца 18 выигранных поединков (12 — нокаутами) при трех поражениях, одно из которых было досрочным.

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