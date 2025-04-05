Казахстанский боксер Султан Заурбек победил в Астане и выиграл чемпионский пояс

Профессиональный боксер Султан Заурбек одержал победу на домашнем турнире в Астане и стал обладателем пояса IBF Intercontinental, передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанец выступил в соглавном поединке вечера на "Барыс Арене". Его соперником в рамках второго полулегкого дивизиона (до 59 кг) был южноафриканец Азинга Фузиле — бывший претендент на чемпионский титул IBF.
Бой был рассчитан на десять раундов и продлился всю отведенную дистанцию. По итогам 30 минут противостояния все судьи признали сильнейшим 28-летнего Заурбека.
Казахстанец стал обладателем пояса IBF Intercontinental и сохранил идеальный профессиональный рекорд. Он выиграл все 20 поединков, из них 13 — нокаутами.
Фузиле прервал победную серию из трех боев. Теперь в активе 28-летнего южноафриканца 18 выигранных поединков (12 — нокаутами) при трех поражениях, одно из которых было досрочным.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2233446-kazahstanskiy-bokser-sultan-zaurbek-pobedil-v-astane-i-vyigral-chempionskiy-poyas/