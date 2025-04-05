Самая красивая спортсменка Казахстана выиграла бой на вечере бокса в Астане

Казахстанская девушка-боксер Балауса Муздиман выиграла поединок на профессиональном ринге в рамках вечера бокса в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей Муздиман была представительница Филиппин Мария Тереза Пинили. Поединок в легчайшей весовой категории (до 53,5 килограмма) был рассчитан на восемь раундов. Бой продлился всю отведенную дистанцию. Балауса одержала победу решением судей.

27-летняя Муздиман дебютировала в профи-боксе в 2017-м году. На ее счету победы во всех семи боях, среди которых пять досрочных.

Ранее представитель сборной Казахстана по боксу Торехан Сабырхан с победы дебютировал на профессиональном ринге в рамках вечера бокса в Астане.

Главным событием мероприятия станет бой чемпиона мира по версиям WBO и IBF, казахстанца Жанибека Алимханулы против конголезца Анауэля Нгамиссенге. Поединок пройдет в средней весовой категории. На кону будут стоять чемпионские пояса казахстанского боксера.

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