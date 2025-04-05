Чемпион мира из Казахстана нокаутом выиграл бой на вечере бокса в Астане

Казахстанский боксер Торехан Сабырхан с победы дебютировал на профи-ринге в рамках вечера бокса, который проходит в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанца по дебютному бою в профессиональном боксе стал представитель Чехии Иржи Хауке. Поединок в весовой категории до 69,9 килограмма был рассчитан на шесть раундов, но завершился досрочно.

Сабырхан отправил оппонента в нокаут в третьем раунде и одержал победу.

Напомним, Торехан Сабырхан является чемпионом мира на молодежном уровне. Кроме того, он стал первым в истории четырехкратным чемпионом Азии среди юношей и молодежи.

Сегодня на вечере бокса также выступит брат Торехана Махмуд Сабырхан.

Главным событием мероприятия станет бой чемпиона мира по версиям WBO и IBF, казахстанца Жанибека Алимханулы против конголезца Анауэля Нгамиссенге. Поединок пройдет в средней весовой категории. На кону будут стоять чемпионские пояса казахстанского боксера.

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