Жанибек Алимханулы победил нокаутом в Астане и защитил два пояса чемпиона мира по боксу

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы одержал очередную победу на профессиональном ринге и защитил два титула чемпиона мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в главном событии домашнего турнира, который прошел на "Барыс Арене" в Астане. Соперником Алимханулы по поединку в среднем весе (до 72,6 кг) был французско-конголезский боксер Анауэль Нгамиссенге.

Уже на последних секундах стартового раунда казахстанец отправил оппонента в нокдаун. В дальнейшем Алимханулы также имел преимущество.

Развязка наступила в пятом раунде, когда он смог двумя мощными ударами в голову вновь отправить соперника на настил. На этот раз Нгамиссенге с трудом поднялся, а его команда выбросила белое полотенце, сигнализируя об отказе от продолжения борьбы.

Рефери зафиксировал технический нокаут, а Алимханулы защитил титулы IBF и WBO в среднем весе. На профессиональном ринге 32-летний казахстанец выиграл все 17 боев (12 — нокаутами).

Нгамиссенге потерпел первое поражение в карьере. В активе 29-летнего конголезца осталось 14 побед (9 — нокаутами).

Напомним, также на турнире в Астане успешными выступлениями отметились несколько казахстанцев. В частности, победы одержали Махмуд Сабырхан, его брат Торехан Сабырхан, Батыр Джукембаев и Балауса Муздиман. А Султан Заурбек не только выиграл бой, но стал обладателем пояса IBF Intercontinental.

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