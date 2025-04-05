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Казахстанский боксер Батыр Джукембаев одержал победу на турнире в Астане

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Казахстанский боксер Батыр Джукембаев
Батыр Джукембаев. Фото: Нургали Жумагазы

Профессиональный казахстанский боксер Батыржан Джукембаев одержал победу над англичанином Кейном Гарднером на турнире в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов на "Барыс Арене" прошло в лимите первого полусреднего веса (до 63,5 кг). Бой был рассчитан на десять раундов и продлился всю дистанцию.

Джукембаев имел значительное преимущество, активно прессинговал и проводил больше результативных атак. По итогам поединка 34-летний казахстанец одержал победу единогласным решением судей.

Всего на профессиональном ринге Джукембаев выиграл 24 боя (17 — нокаутами) при одном досрочном поражении. Спортсмен вышел на серию из шести побед.

Гарднер уступил в пятый раз за карьеру. В активе 29-летнего британца осталось 17 побед (7 — нокаутами).

Ранее на турнире в Астане успешно выступили казахстанцы Торехан Сабырхан, его брат Махмуд Сабырхан и Балауса Муздиман.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2233436-kazahstanskiy-bokser-batyr-dzhukembaev-oderzhal-pobedu-na-turnire-v-astane/