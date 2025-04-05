Нокаутом завершился бой Махмуда Сабырхана на вечере бокса в Астане

Представитель национальной сборной Казахстана Махмуд Сабырхан провел поединок на вечере бокса в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником Сабырхана по бою во второй легчайшей весовой категории до 55,2 килограммов был представитель Вьетнама Данг Дак Хайнх, который вышел на замену предыдущему оппоненту.

Бой был рассчитан на шесть раундов и завершился во втором отрезке. Рефери отсчитал несколько нокдаунов вьетнамцу и остановил бой. Таким образом, Махмуд Сабырхан одержал победу техническим нокаутом.

Для, Махмуда Сабырхана это не первый выход на профессиональный ринг. Ранее, он участвовал в вечере бокса от Международной федерации IBA. Результат этого турнира не вошел в официальную статистику.

Ранее, брат Махмуда Торехан Сабырхан также нокаутом выиграл бой на вечере бокса в Астане.

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