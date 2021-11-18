В Алматы наградили победителей и призеров чемпионата мира по боксу

Победители и призеры чемпионата мира по боксу. Фото: kfb.kz

В Алматы чествовали победителей и призеров чемпионата мира по боксу, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Спортсмены и тренеры, а также представители комплексно-научных групп получили денежное вознаграждение за успешное завершение мирового первенства.

Мужская команда по боксу завоевала второе место в общем зачете чемпионата мира, который завершился 6 ноября в сербском Белграде.

Чемпионами стали Темиртас Жусупов и Сакен Бибосынов, серебряные награды у Махмуда Сабырхана и Серика Темиржанова, бронзой отметился Абылайхан Жусупов.

Отметим, что страна награждает обладателей золотых медалей чемпионатов мира премиями в размере 15 000 долларов США, серебряных медалистов – 7 000 долларов США, обладатели бронзовых наград награждаются премией в размере 5 000 долларов США.

Премии также положены главному тренеру национальной сборной команды, а также первым и личным тренерам призеров мирового первенства.

Церемонию награждения провели генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков и президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев.

"У нас всегда была преемственность поколений. Обновленный состав успешно себя проявил. Я считаю, что мы выполнили поставленную задачу и оправдали ожидания казахстанских болельщиков. Я поздравляю наших боксеров с успешным выступлением на чемпионате мира", - отметил Кенес Ракишев.

От своего имени глава КФБ вручил боксерам денежные премии. Чемпионы мира получили по 70 тысяч долларов США, серебряные призеры – по 50 тысяч долларов, обладатель бронзы – 25 тысяч долларов США.

Главный тренер мужской команды боксеров Кайрат Сатжанов, личные тренеры чемпионов мира Куанышбай Кокушев и Мырзагали Айтжанов получили по 10 тысяч долларов США.

Личные тренеры серебряных призеров Ильяс Оралбеков и Азамат Макажанов – по 8,5 тысяч долларов, личный тренер бронзового призера Бауыржан Аманбаев – 5 тысяч долларов.

Премии также вручены представителям тренерского штаба, специалистам комплексно-научной группы, другим спортсменам и членам команды, участвовавшим в мировом первенстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1942910-v-almaty-nagradili-pobediteley-i-prizerov-chempionata-mira-po-boksu/