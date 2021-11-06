Серик Темиржанов проиграл американцу и стал серебряным призером ЧМ по боксу

Серик Темиржанов. Фото: olympic.kz

Казахстанский боксер Серик Темиржанов не сумел взял золото чемпионата мира в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ.

В решающем поединке весовой категории до 57 кг Серик уступил Джамалу Харви. По итогам трех раундов судьи единогласным решением отдали победу американскому боксеру (0:5).

Тем самым Темиржанов принес в копилку Казахстана второе серебро на ЧМ в Белграде. Ранее второе место в весе до 54 кг занял Махмуд Сабырхан.

Всего в активе отечественных боксеров два золота (Темиртас Жусупов, Сакен Бибосынов), два серебра и одна бронза (Абылайхан Жусупов).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940912-serik-temirzhanov-proigral-amerikantsu-i-stal-serebryanym-prizerom-chm-po-boksu/