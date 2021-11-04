Абылайхан Жусупов проиграл в полуфинале и стал бронзовым призером ЧМ по боксу (видео)

Абылайхан Жусупов. Фото: aiba.org

Капитан сборной Казахстана Абылайхан Жусупов не смог пробиться в финал чемпионата мира в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ.

Выступающий в весовой категории до 67 кг Абылайхан в полуфинале соревнований уступил Севонрецу Окадзаве. По итогам трех раундов судьи раздельным решением отдали победу японскому боксеру (1:4).

В финале Севонрец Окадзава встретится с американцем Омари Джонсом. Решающий поединок состоится 5 ноября.

Таким образом, Абылайхан Жусупов стал трехкратным бронзовым призером чемпионата мира (2017, 2019, 2021).

Напомним, что ранее в финал мирового первенства вышли Темиртас Жусупов (до 48 кг) и Махмуд Сабырхан (до 54 кг).

Спонсор рубрики «Спорт» Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии «Выбор года». Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.

Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940644-abylayhan-zhusupov-proigral-v-polufinale-i-stal-bronzovym-prizerom-chm-po-boksu/