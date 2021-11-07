Казахстан занял второе место в общекомандном зачете ЧМ-2021 по боксу

Темиртас Жусупов. Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Сборная Казахстана по боксу попала в тройку лучших в общекомандном зачете чемпионата мира в Белграде, передает NUR.KZ.

Наша национальная команда в столице Сербии завоевала два золота, два серебра и одну бронзу. В общекомандном зачете это позволило Казахстану занять второе место.

Чемпионами мира стали Темиртас Жусупов (до 48 кг) и Сакен Бибосынов (до 51 кг). Серебряные медали достались Махмуду Сабырхану (до 54 кг) и Серику Темиржанову (до 57 кг). Бронзовую награду завоевал капитан сборной Абылайхан Жусупов (до 67 кг).

Лидером общего зачета стала команда Кубы. В ее активе три золота и две бронзы.

Тройку лучших замкнули американцы с двумя золотыми и двумя серебряными наградами.

Также два золота на счету команды Японии (4 место). На пятом месте сборная России - 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы.

Спонсор рубрики «Спорт» Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии «Выбор года». Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.

Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940940-kazahstan-zanyal-vtoroe-mesto-v-obschekomandnom-zachete-chm-2021-po-boksu/