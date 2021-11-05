Темиртас Жусупов стал чемпионом мира по боксу

Темиртас Жусупов. Фото: aiba.org

Казахстанский боксер Темиртас Жусупов завоевал золотую медаль чемпионата мира в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ.

В решающем поединке весовой категории до 48 кг Темиртас одолел представителя Таиланда Вуттичай Юрачая. По итогам трех раундов судьи единогласным решением отдали победу Жусупову (5:0).

На пути к финалу 33-летний боксер прошел Омера Аметовича (Сербия), Нодиржона Мирзахмедова (Узбекистан) и Евгения Кормильчика (Беларусь).

Отметим, что для команды Казахстана это первая золотая медаль на ЧМ в Белграде. Ранее Абылайхан Жусупов взял бронзовую медаль в весе до 67 кг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940853-temirtas-zhusupov-stal-chempionom-mira-po-boksu/