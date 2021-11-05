Махмуд Сабырхан проиграл японцу и стал серебряным призером ЧМ по боксу

Махмуд Сабырхан. Фото: aiba.org

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан не сумел взять золото чемпионата мира в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ.

В решающем поединке весовой категории до 54 кг Махмуд уступил Томоя Цубое. По итогам трех раундов судьи единогласным решением отдали победу японскому спортсмену (0:5).

На пути к финалу 20-летний казахстанский боксер прошел Инкью Кима (Южная Корея), Мэттью Макхейла (Шотландия), Майкла Тринидада (Бразилия) и Акаша Кумара (Индия).

Отметим, что это первое серебро для Казахстана на ЧМ в Белграде. Ранее Темиртас Жусупов (до 48 кг) взял золото, а Абылайхан Жусупов (до 67 кг) - бронзу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940856-mahmud-sabyrhan-proigral-yapontsu-i-stal-serebryanym-prizerom-chm-po-boksu/