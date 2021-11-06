Бронзовый призер ОИ-2020 Сакен Бибосынов стал чемпионом мира по боксу

Сакен Бибосынов. Фото: aiba.org

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио Сакен Бибосынов взял золото чемпионата мира в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ.

В решающем поединке весовой категории до 51 кг Сакен одолел американца Роско Хилла. По итогам трех раундов судьи единогласным решением отдали победу Бибосынову (5:0).

Тем самым казахстанский боксер принес в копилку Казахстана второе золото на ЧМ в Белграде. Ранее чемпионом мира в весе до 48 кг стал Темиртас Жусупов.

На пути к финалу Сакен Бибосынов прошел Хасанбоя Дусматова (Узбекистана), Дипака (Индия), Риваса Мартинеса (Колумбия) и Танарата Саенгпета (Таиланд).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940910-bronzovyy-prizer-oi-2020-saken-bibosynov-stal-chempionom-mira-po-boksu/