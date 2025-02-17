Настоящая цена легионеров: как иностранные игроки влияют на имидж казахстанского спорта

Успехи иностранных спортсменов, выступающих под флагом Казахстана, часто становятся поводом для гордости, но обратная сторона медали — скандалы, неудачи и сомнительные оправдания – все чаще взывают к ответу Министерство спорта по вопросу целесообразности их натурализации. Читайте в материале NUR.KZ подборку спортивных скандалов с участием казахстанских легионеров.

Серия отказов и оправданий

2024 год стал провальным для казахстанского тенниса на Олимпийских играх в Париже. Елена Рыбакина, первая ракетка страны, заявила о снятии с турнира из-за бронхита, а Юлия Путинцева — из-за травмы колена. Однако после Олимпиады обе спортсменки приняли участие в турнире WTA 1000 в США. Такой резкий поворот событий вызвал критику со стороны болельщиков и экспертов, поставив под сомнение их преданность национальной сборной.

Эти случаи лишь дополнили длинный список отказов Рыбакиной в 2024 году: до Олимпиады теннисистка снялась с пяти турниров до их начала и пропустила матчи за сборную в Кубке Билли Джин Кинг под предлогом подготовки к Олимпиаде. В итоге на главные старты четырехлетия она так и не вышла.

Казахстанские теннисисты, в том числе натурализованные, неоднократно демонстрировали слабые результаты на Олимпийских играх. В Рио-2016 спортсмены дважды снимались с соревнований и отказывались от продолжения матча в первом круге. На Олимпиаде в Токио-2020 три спортсмена отказались продолжать матчи, и только Михаил Кукушкин смог одержать победу на одном матче. На последних играх в Париже-2024 Елена Рыбакина и Юлия Путинцева снялись с турнира; ни одного выигранного сета за сборной так и не оказалось.

Стоит упомянуть, что федерация тенниса Казахстана отказалась от государственного финансирования для профессиональных атлетов, сосредоточив бюджет на развитии теннисных центров. Топовые теннисисты, такие как Рыбакина, Путинцева и Бублик, зарабатывают самостоятельно. На первый взгляд, это снимает финансовую нагрузку с государства, однако скандалы и неудачи подрывают доверие болельщиков и наносят урон имиджу национального спорта.

Цифры, которые говорят сами за себя

Проблема натурализации иностранных спортсменов, обострившаяся в последние годы, вызывает все больше вопросов не только у общественности, но и у политиков. Особенно остро эта тема звучит в контексте футбола.

Депутат мажилиса Казыбек Иса поднял вопрос бюджетных расходов во время пленарного заседания от 6 ноября 2024 года: по его данным, за последние шесть лет фонд "Самрук-Казына" выделил четырем профессиональным клубам 138 млрд тенге, из них 50,1 млрд тенге выделено только футбольному клубу "Астана". При этом, значительная часть этих средств уходит не на развитие отечественных игроков, а на содержание иностранных легионеров.

Депутат подчеркивает: 40%, то есть почти половина состава, финансируемого в значительной степени за счет государственных средств, – легионеры.

Это вызывает вопросы о приоритетах спортивной политики и о том, как такие вложения отражаются на имидже казахстанского футбола. В результате национальная футбольная система остается зависимой от иностранцев, а местные футболисты получают меньше шансов проявить себя.

Дополнительным поводом для дискуссий стало сравнение расходов на футбол с финансированием других видов спорта. Подготовка к чемпионатам мира по футболу требует таких же сумм, как и развитие бокса, борьбы и тяжелой атлетики. Однако, как подчеркнул Казыбек Иса, большая часть этих средств уходит на оплату труда легионеров, а не на развитие инфраструктуры или поддержку отечественных спортсменов.

Конфликт в борьбе: легионеры против местных талантов

Российский легионер Мурат Джакупов, который представлял Казахстан на молодежном чемпионате мира по борьбе в Тиране (Албания), вновь поднял волну критики в адрес натурализованных спортсменов.

Как отметил спортивный блогер Аслан Каженов на своей официальной странице в Instagram, борец был включен в состав сборной Казахстана вместо казахстанского борца Нурдаулета Селбекова. Примечательно, что Селбеков доказал свое право представлять страну, одержав победу над Джакуповым в финале отборочного турнира в Талдыкоргане. Тем не менее выбор пал на легионера.

Решение вызвало негодование как среди болельщиков, так и в спортивной среде, ведь оно напрямую поставило под сомнение справедливость отбора и приоритеты в поддержке отечественных спортсменов. Если же говорить об итогах выступления на чемпионате мира в Тиране, то Джакупов выступил неудачно. В весовой категории до 74 кг он потерпел поражение в 1/8 финала от американца Митчелла Оуэна Мезенбринка со счетом 2:7.

Что думает о легионерах высшее руководство страны?

Вклад натурализованных спортсменов, несомненно, ценен и играет большую роль в развитии казахстанского спорта, но в долгосрочной перспективе такая практика не всегда оправданна — устойчивое развитие требует подготовки собственных кадров.

Политика Минспорта по привлечению легионеров, которая изначально казалась решением проблем национального спорта, постепенно обрастает критикой как со стороны общества, так и государства. Среди ключевых претензий к госоргану — недостаточное внимание к развитию местных спортивных талантов и неэффективное использование бюджетных средств, выделяемых на легионеров, которые зачастую не оправдывают ожиданий. Президент Касым-Жомарт Токаев высказал свое мнение на эту тему во время встречи с призерами Олимпийских игр в Париже и их тренерами в Акорде.

Токаев тогда отметил, что любой легионер, как правило, лишает места в национальной сборной наших молодых и перспективных атлетов, подчеркнув необходимость пересмотра подхода к развитию спорта. По его словам, иностранные игроки не могут обеспечить долгосрочный успех, поскольку их влияние на спортивную культуру страны носит временный характер. Вместо этого президент предложил сосредоточиться на привлечении квалифицированных иностранных тренеров, которые могли бы обучать отечественных спортсменов и тренеров, создавая тем самым прочный фундамент для развития спортивной школы Казахстана.

В качестве примера успешной работы казахстанских специалистов за границей Токаев привел казахстанского тренера Есбола Султанова, который помог сборной Туниса завоевать две медали на Олимпийских играх. Этот факт подчеркивает острую проблему — талантливые отечественные тренеры часто уезжают за рубеж в поисках лучшей профессиональной поддержки и возможностей.

Движения в сторону отказа от финансирования натурализованных спортсменов в пользу "выращивания своих" минспорта начало только осенью 2024 года. Министерство туризма и спорта сообщило о законопроекте, предполагающем полный запрет на финансирование легионеров за счет государственного бюджета и квазигоссектора. При этом каких-либо реальных действий, выходящих за рамки заявлений, пока так и не последовало.

Несмотря на годы общественных обсуждений и очевидные последствия сложившейся ситуации для национального спорта, проблема, которая обсуждается уже "на верхах", продолжает оставаться нерешенной. От госоргана видна лишь попытка показать инициативу на бумаге, но конкретные и оперативные шаги для преобразования национального спорта до сих пор не предприняты.