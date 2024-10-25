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Казахстанские вольники не смогли преодолеть стартовый круг на чемпионате мира

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Казахстанский борец вольного стиля Адлет Алмуханов
Казахстанский борец вольного стиля Адлет Алмуханов. Фото: сайт Объединенного мира борьбы

В албанском городе Тирана продолжается молодежный чемпионат мира по видам борьбы. В очередной соревновательный день от Казахстана вышли бороться пять вольников, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятый соревновательный день мирового первенства стартовали вольники в пяти весовых категориях: 61, 74, 86, 92 и 125 килограммов.

  • Адлет Алмуханов (61 кг) уступил американцу Эбрагиму Махди Хари на стадии 1/8-й со счетом 1:12.
  • Мурат Джакупов (74 кг) потерпел поражение от Митчелла Оуэна Мезенбринку (США) в 1/8-й со счетом 2:7.
  • Нуржан Исагалиев (86 кг) уступил представителю Израиля Аарону Айзерову в квалификации со счетом 5:15.
  • Бекзат Амангалиев (92 кг) проиграл венгру Мусе Арсункаеву в квалификации со счетом 0:6.
  • Омархан Надиров (125 кг) уступил болгарину Алену Хубулову на стадии 1/8-й со счетом 2:6.

Завтра от казахстанской сборной выступят остальные представители вольной борьбы, в числе которых чемпион мира на взрослом уровне Ризабек Айтмухан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2178875-kazahstanskie-volniki-ne-smogli-preodolet-startovyy-krug-na-chempionate-mira/

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