Казахстанские вольники не смогли преодолеть стартовый круг на чемпионате мира

В албанском городе Тирана продолжается молодежный чемпионат мира по видам борьбы. В очередной соревновательный день от Казахстана вышли бороться пять вольников, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятый соревновательный день мирового первенства стартовали вольники в пяти весовых категориях: 61, 74, 86, 92 и 125 килограммов.

Адлет Алмуханов (61 кг) уступил американцу Эбрагиму Махди Хари на стадии 1/8-й со счетом 1:12.

Мурат Джакупов (74 кг) потерпел поражение от Митчелла Оуэна Мезенбринку (США) в 1/8-й со счетом 2:7.

Нуржан Исагалиев (86 кг) уступил представителю Израиля Аарону Айзерову в квалификации со счетом 5:15.

Бекзат Амангалиев (92 кг) проиграл венгру Мусе Арсункаеву в квалификации со счетом 0:6.

Омархан Надиров (125 кг) уступил болгарину Алену Хубулову на стадии 1/8-й со счетом 2:6.

Завтра от казахстанской сборной выступят остальные представители вольной борьбы, в числе которых чемпион мира на взрослом уровне Ризабек Айтмухан.

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