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Федерация тенниса Казахстана объяснила отсутствие доморощенных игроков в олимпийской сборной

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев высказался о составе национальной команды и перспективах молодых игроков, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт ФТК.

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В состав сборной Казахстана на Олимпиаду-2024 изначально вошли Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Бублик, Александр Шевченко и Александр Недовесов. Все эти спортсмены изначально выступали за другие страны — Россию и Украину.

"Здесь очень важно отметить, что олимпийская лицензия в теннисе — личная. Каждый игрок с казахстанским паспортом месяц за месяцем выступает на различных соревнованиях и в итоге накапливает личный рейтинг. Затем, согласно этому рейтингу, они получают или не получают лицензию на Олимпиаду. Не федерация решает, кто из теннисистов поедет на Олимпийские игры, а правила Международного олимпийского комитета.
Во-вторых, очень важно понимать, что теннис начал бурно развиваться в нашей стране всего 17 лет назад. В то время даже получение одной лицензии на ОИ по теннису воспринималось как что-то экстраординарное, не говоря уже об ожиданиях по олимпийским медалям, которые могут появляться только при наличии игроков в топ-20 мирового рейтинга. И фактически в первые пять лет федерация закладывала основу для будущих успехов, когда открывались теннисные центры по всей стране, которых сейчас уже 38, когда в спорт активно привлекались талантливые дети.
Другими словами, нужно еще минимум, 3-4 года, чтобы игроки, которые являются "продуктом" уже казахстанской школы тенниса — такие как Амир Омарханов, Зангар Нурланулы, Дамир Жалгасбай, Даниал Рахматуллаев, Полина Слепцова, Асылжан Арыстанбекова, Ева Корышева и другие — начали побеждать на взрослых соревнованиях и смогли получить лицензию на Олимпиаду", — заявил Доскараев.

По словам функционера, развитие собственных теннисистов — основной приоритет ФТК. "Но они не могут развиваться на пустом месте. У них перед глазами должны быть примеры победителей, репутация и авторитет казахстанского тенниса должны укрепляться каждый год", — добавил Доскараев.

Вице-президент ФТК напомнил, что организация финансируется только за счет частных спонсорских средств. Он отметил, что из бюджета (12-15 млн долларов в год) на молодых воспитанников тратится в восемь раз больше денег, чем на топ-игроков.

Также Доскараев заверил, что в федерации "проанализируют итоги и учтут все ошибки" после неудачного выступления на Олимпиаде. Перед стартом соревнований из-за проблем со здоровьем снялись Рыбакина и Путинцева, а остальные теннисисты во всех дисциплинах вылетели в первом круге.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2142510-federaciya-tennisa-kazahstana-obyasnila-otsutstvie-domoroshchennyh-igrokov-v-olimpiyskoy-sbornoy/

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