Запрет на финансирование легионеров в спорте за счет госбюджета готовят в Казахстане

В Казахстане готовятся установить запрет на финансирование легионеров в спорте за счет госбюджета, об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в Министерстве туризма и спорта в ответ на официальный запрос.

Как отметили в Министерстве, разработан законопроект, который предусматривает установление запрета на финансирование из государственного и квазигосударственного бюджетов спортсменов, не являющихся гражданами Казахстана.

"Финансирование легионеров профессиональными спортивными клубами будет осуществляться за счет спонсорских средств", - говорится в ответе.

Между тем, в Министерстве добавили, что на сегодняшний день из республиканского бюджета финансируется свыше 180 видов спорта.

Проект Закона предусматривает первоочередное финансирование приоритетных видов спорта. В частности, речь идет о национальных видах спорта, и видах спорта, включенных в программы и имеющих высокие спортивные результаты на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских, ПараАзиатских играх.

Кроме того, уполномоченный орган в области физической культуры и спорта сможет разрабатывать и утверждать критерии по определению видов спорта для включения в республиканский и региональный перечни приоритетных видов спорта; разрабатывать и утверждать республиканский и региональный перечни приоритетных видов спорта, а также порядок их финансирования за счет бюджетных средств.

Напомним, еще в прошлом году депутат мажилиса Нартай Сарсенгалиев возмущался суммами, которые выделяются на содержание легионеров в казахстанском спорте. Он сообщал, что 770 млн долларов выделяется на спорт высших достижений.