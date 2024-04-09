Капитан сборной Казахстана рассказал, почему Рыбакина не поможет команде в квалификации на ЧМ

Капитан женской сборной Казахстана Юрий Щукин высказался об отсутствии в составе Елены Рыбакиной на матч квалификации Кубка Билли Джин Кинг, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Напомним, что 12-13 апреля казахстанским теннисисткам предстоит матч со сборной Японии за путевку в финальную часть командного чемпионата мира "Кубок Билли Джин Кинг".

Первая ракетка страны не поможет сборной в данном противостоянии, капитан команды высказался на эту тему следующим образом:

"…К сожалению, в Токио Елена не сыграет. В этом году в Париже пройдут летние Олимпийские игры. Было решено, что она пропустит матч против японок, чтобы не нарушить целенаправленную подготовку к главным стартам четырехлетия, к которым Рыбакина должна подойти здоровой и в оптимальной форме… Но у нас боевая и опытная команда, которая выложится по максимуму для общей победы.

Не думаю, что Япония расслабится, потому что у командных соревнований своя атмосфера, аура, здесь играют за страну и все выкладываются…".

Казахстанки будут играть в гостях, матч состоится в Токио на 10-тысячной арене "Колизей Ариакэ".

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