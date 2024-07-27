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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева снялась с Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Cameron Smith/Getty Images for LTA

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева исключена из числа участниц олимпийского турнира в Париже-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Игр.

Свежая публикация по теме:
Федерация тенниса Казахстана объяснила снятие Юлии Путинцевой с Олимпиады-2024

У спортсменки на субботу был запланирован матч первого круга с украинкой Мартой Костюк, которая получила 12-й номер посева. Однако теперь Путинцева исключена из заявки. Новой соперницей Костюк назначена представительница Новой Зеландии Лулу Сан.

Специализированные теннисные СМИ распространяют релиз МОК, где подтверждается снятие Путинцевой. Позднее в Федерации тенниса Казахстана назвали причиной серьезную травму спортсменки.

Таким образом, в женском одиночном разряде на Олимпиаде-2024 не осталось представительниц Казахстана. Ранее из-за болезни от участия в турнире отказалась первая ракетка страны и четвертый номер мирового рейтинга Елена Рыбакина.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2140590-kazahstanskaya-tennisistka-yuliya-putinceva-snyalas-s-olimpiady-2024/

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