Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева снялась с Олимпиады-2024

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева исключена из числа участниц олимпийского турнира в Париже-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Игр.
У спортсменки на субботу был запланирован матч первого круга с украинкой Мартой Костюк, которая получила 12-й номер посева. Однако теперь Путинцева исключена из заявки. Новой соперницей Костюк назначена представительница Новой Зеландии Лулу Сан.
Специализированные теннисные СМИ распространяют релиз МОК, где подтверждается снятие Путинцевой. Позднее в Федерации тенниса Казахстана назвали причиной серьезную травму спортсменки.
Таким образом, в женском одиночном разряде на Олимпиаде-2024 не осталось представительниц Казахстана. Ранее из-за болезни от участия в турнире отказалась первая ракетка страны и четвертый номер мирового рейтинга Елена Рыбакина.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2140590-kazahstanskaya-tennisistka-yuliya-putinceva-snyalas-s-olimpiady-2024/