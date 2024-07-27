Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева снялась с Олимпиады-2024

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева исключена из числа участниц олимпийского турнира в Париже-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Игр.

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У спортсменки на субботу был запланирован матч первого круга с украинкой Мартой Костюк, которая получила 12-й номер посева. Однако теперь Путинцева исключена из заявки. Новой соперницей Костюк назначена представительница Новой Зеландии Лулу Сан.

Специализированные теннисные СМИ распространяют релиз МОК, где подтверждается снятие Путинцевой. Позднее в Федерации тенниса Казахстана назвали причиной серьезную травму спортсменки.

Таким образом, в женском одиночном разряде на Олимпиаде-2024 не осталось представительниц Казахстана. Ранее из-за болезни от участия в турнире отказалась первая ракетка страны и четвертый номер мирового рейтинга Елена Рыбакина.

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