Избраннице Наримана Курбанова провели "қыз ұзату" в Астане

Серебряный призер летних Олимпийских игр в Париже Нариман Курбанов и спортивная гимнастка Аида Бауыржанова связали себя узами брака - в Астане состоялись проводы невесты, передает NUR.KZ.
Об этом спортсменка сообщила в Stories своего Instagram-профиля.
"Ну что же, невеста", - пишет Бауыржанова, приложив фото в нарядном платье.
Следом девушка опубликовала кадры с женихом Нариманом Курбановым на торжественном мероприятии в кругу родных и близких. Видео появились также в соцсетях олимпийского призера.
К слову, в конце мая 26-летняя Аида Бауыржанова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии по спортивной гимнастике в Ташкенте. Перед этим спортсменка заняла четвертое место в личном многоборье. Ей не хватило 0,033 балла до получения олимпийской лицензии.
Напомним, 3 августа представитель сборной Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады-2024 в упражнении на коне. Его награда стала исторической для нашей страны. Первым делом по возвращении на родину, как делился спортсмен, он планировал сразу жениться.
"Меня девушка уже заждалась. Я ей уже три года обещаю, что вот - Олимпийские игры пройдут, дотерпи и все будет. Все вышло, как планировалось", - рассказал тогда он.
Глава НОК Геннадий Головкин поздравил призера, а также его личного тренера и отца Хусанжана Курбанова.
Родные и близкие Курбанова следили за его выступлением на Олимпиаде в прямом эфире.
Добавим также, что призер не смог присутствовать на встрече с президентом Токаевым в Акорде из-за болезни.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2158900-izbrannice-narimana-kurbanova-proveli-yz-zatu-v-astane/