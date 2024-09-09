Избраннице Наримана Курбанова провели "қыз ұзату" в Астане

Серебряный призер летних Олимпийских игр в Париже Нариман Курбанов и спортивная гимнастка Аида Бауыржанова связали себя узами брака - в Астане состоялись проводы невесты, передает NUR.KZ.

Об этом спортсменка сообщила в Stories своего Instagram-профиля.

"Ну что же, невеста", - пишет Бауыржанова, приложив фото в нарядном платье.

Аида Бауыржанова. Скриншот: instagram.com/aida_bauyrzhanova

Следом девушка опубликовала кадры с женихом Нариманом Курбановым на торжественном мероприятии в кругу родных и близких. Видео появились также в соцсетях олимпийского призера.

К слову, в конце мая 26-летняя Аида Бауыржанова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии по спортивной гимнастике в Ташкенте. Перед этим спортсменка заняла четвертое место в личном многоборье. Ей не хватило 0,033 балла до получения олимпийской лицензии.

Напомним, 3 августа представитель сборной Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады-2024 в упражнении на коне. Его награда стала исторической для нашей страны. Первым делом по возвращении на родину, как делился спортсмен, он планировал сразу жениться.

"Меня девушка уже заждалась. Я ей уже три года обещаю, что вот - Олимпийские игры пройдут, дотерпи и все будет. Все вышло, как планировалось", - рассказал тогда он.

Глава НОК Геннадий Головкин поздравил призера, а также его личного тренера и отца Хусанжана Курбанова.

Родные и близкие Курбанова следили за его выступлением на Олимпиаде в прямом эфире.

Добавим также, что призер не смог присутствовать на встрече с президентом Токаевым в Акорде из-за болезни.