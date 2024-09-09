Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Избраннице Наримана Курбанова провели "қыз ұзату" в Астане

Опубликовано:

Нариман Курбанов и Аида Бауыржанова
Нариман Курбанов и Аида Бауыржанова. Фото: instagram.com/aida_bauyrzhanova

Серебряный призер летних Олимпийских игр в Париже Нариман Курбанов и спортивная гимнастка Аида Бауыржанова связали себя узами брака - в Астане состоялись проводы невесты, передает NUR.KZ.

Об этом спортсменка сообщила в Stories своего Instagram-профиля.

"Ну что же, невеста", - пишет Бауыржанова, приложив фото в нарядном платье.

Аида Бауыржанова
Аида Бауыржанова. Скриншот: instagram.com/aida_bauyrzhanova

Следом девушка опубликовала кадры с женихом Нариманом Курбановым на торжественном мероприятии в кругу родных и близких. Видео появились также в соцсетях олимпийского призера.

К слову, в конце мая 26-летняя Аида Бауыржанова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии по спортивной гимнастике в Ташкенте. Перед этим спортсменка заняла четвертое место в личном многоборье. Ей не хватило 0,033 балла до получения олимпийской лицензии.

Напомним, 3 августа представитель сборной Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады-2024 в упражнении на коне. Его награда стала исторической для нашей страны. Первым делом по возвращении на родину, как делился спортсмен, он планировал сразу жениться.

"Меня девушка уже заждалась. Я ей уже три года обещаю, что вот - Олимпийские игры пройдут, дотерпи и все будет. Все вышло, как планировалось", - рассказал тогда он.

Глава НОК Геннадий Головкин поздравил призера, а также его личного тренера и отца Хусанжана Курбанова.

Родные и близкие Курбанова следили за его выступлением на Олимпиаде в прямом эфире.

Добавим также, что призер не смог присутствовать на встрече с президентом Токаевым в Акорде из-за болезни.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2158900-izbrannice-narimana-kurbanova-proveli-yz-zatu-v-astane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie