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"Первым делом женюсь": олимпийский призер Нариман Курбанов рассказал о планах после возвращения в Казахстан (видео)

Опубликовано:

Нариман Курбанов
Нариман Курбанов. Фото: olympic.kz

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов, завоевавший накануне серебряную медаль летней Олимпиады-2024 в Париже, поделился впечатлениями после победы и рассказал о планах после возращения в Казахстан.

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Олимпийский чемпион дал интервью телеканалу JIBEK JOLY, в котором поделился впечатлениями после победы, а также рассказал о планах на будущее.

Отрывок интервью опубликован в Instagram-аккаунте телеканала.

Нариман Курбанов признался, что до сих пор не осознал масштабы этого достижения. Он отметил, что медаль по спортивной гимнастике в Казахстане ждали уже 30 лет.

Также новоиспеченный олимпийский чемпион заявил, что после возвращения на родину первым делом намерен жениться.

"Меня девушка уже заждалась. Я ей уже три года обещаю, что вот – Олимпийские игры пройдут, дотерпи и все будет. Все вышло, как планировалось", — рассказал он.

Напомним, в субботу спортсмен занял второе место в финале упражнений на коне. Курбанов стал первым казахстанским гимнастом, который выиграл олимпийскую медаль. Его серебро — четвертая награда национальной команды в Париже.

Церемония награждения состоялась на арене "Берси" сразу по окончании финала. Вместе с Курбановым на пьедестал поднялись американец Стивен Недорошик (бронза) и ирландец Рис МакЛенаган, который впервые стал олимпийским чемпионом.

Выступление Курбанова стало последним для сборной Казахстана по спортивной гимнастике на Олимпиаде-2024. Ранее Милад Карими занял 24-е место в многоборье и показал пятый результат в вольных упражнениях.

Добавим, что вчера Геннадий Головкин выступил с обращением после исторической медали Олимпиады в гимнастике.

А отец и тренер Наримана Курбанова поделился эмоциями после серебра Олимпиады-2024. Также появились кадры того, как родные и близкие Курбанова праздновали его медаль в Алматы.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2144269-pervym-delom-zhenyus-olimpiyskiy-chempion-nariman-kurbanov-rasskazal-o-planah-posle-vozvrashcheniya-v-kazahstan-video/

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