Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанская гимнастка выиграла медаль чемпионата Азии

Опубликовано:

Казахстанская гимнастка Аида Бауыржанова
Аида Бауыржанова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Аида Бауыржанова принесла сборной Казахстана единственную медаль женского чемпионата Азии по спортивной гимнастике в Ташкенте, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительный день соревнований представительница республики показала третий результат в финале вольных упражнений. За свое выступление 26-летняя Бауыржанова получила 13,066 балла.

Золото в этой дисциплине выиграла филиппинка Эмма Малабуйо (13,300), серебро — китаянка Синьюй Чэнь (13,133).

Ранее на чемпионате Азии Бауыржанова заняла четвертое место в личном многоборье. Ей не хватило 0,033 балла до получения олимпийской лицензии.

Также казахстанка показала восьмой результат в финале на бревне. Еще одна представительница республики Дарья Ясинская стала седьмой в опорном прыжке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2107134-kazahstanskaya-gimnastka-vyigrala-medal-chempionata-azii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.