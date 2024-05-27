Казахстанская гимнастка выиграла медаль чемпионата Азии

Аида Бауыржанова принесла сборной Казахстана единственную медаль женского чемпионата Азии по спортивной гимнастике в Ташкенте, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительный день соревнований представительница республики показала третий результат в финале вольных упражнений. За свое выступление 26-летняя Бауыржанова получила 13,066 балла.

Золото в этой дисциплине выиграла филиппинка Эмма Малабуйо (13,300), серебро — китаянка Синьюй Чэнь (13,133).

Ранее на чемпионате Азии Бауыржанова заняла четвертое место в личном многоборье. Ей не хватило 0,033 балла до получения олимпийской лицензии.

Также казахстанка показала восьмой результат в финале на бревне. Еще одна представительница республики Дарья Ясинская стала седьмой в опорном прыжке.

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