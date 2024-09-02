Обновить законодательство в области спорта поручил Токаев

Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана заявил о необходимости обновить законодательство в области спорта, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства отметил, что уделяет повышенное внимание развитию массового спорта.

"Без этого невозможно добиться цели воспитания здоровой молодежи и укрепления здоровья всей нации. Недавно на встрече с участниками Олимпийских игр я сформулировал ключевые задачи и приоритеты в сфере спорта. Полагаю, что назрела необходимость обновления законодательства в этой области.

Соответствующие поправки позволят придать мощный импульс развитию массового и детского спорта, обеспечат основу для подготовки новой плеяды чемпионов. Считаю, что депутатам следует уделить особое внимание этому важному законопроекту", - сказал Токаев.

Напомним, что 27 августа во время встречи с призерами Олимпиады в Париже президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние пять лет расходы на спорт высших достижений выросли в два раза, но адекватной отдачи нет.

На прошедшей в этому году Олимпиаде в Париже Казахстан занял 43-е место в общекомандном зачете. Отечественные атлеты вернулись на родину с 1 золотой, 3 серебряными, 3 бронзовыми медалями.

Позже министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев высказался о выступлениях казахстанских боксеров на Олимпийских играх, а также о несостоявшемся участии теннисистов. Наряду с этим он высказался и о спортсменах из других стран, выступающих за Казахстан, и поручил усилить работу с молодыми талантами из регионов.

А в конце прошлой недели стало известно, что Маржикпаева освободили от должности главы Минспорта.