    Токаев назвал плюсы изменений Конституции, внесенных в 2022-м году

    Опубликовано:

    Присутствующие в суде
    Суд. Иллюстративное фото: Heide Benser/Getty Images

    Касым-Жомарт Токаев на научно-практической конференции в честь 30-летия Конституциии назвал плюсы от изменений, внесенных в главный документ страны в 2022-м году, передает корреспондент NUR.KZ.

    "Конституция провозгласила высшими ценностями человека, его жизнь, права и свободы. Этот основополагающий принцип должен неукоснительно соблюдаться. В целях его реализации был проведен ряд реформ.

    Создан Конституционный суд - важнейший институт, обеспечивающий верховенство права в стране. Теперь граждане, которые считают, что определенные законы нарушают их права и свободы, могут обратиться в этот орган.  За последние два с половиной года в Конституционный суд поступило более 11 тысяч обращений", - заявил Токаев.

    Он добавил, что с введением Административного процедурно-процессуального кодекса кардинально изменились подходы к регулированию публично-правовых отношений граждан с государством.

    "Благодаря инновационным новеллам Кодекса традиционная линия судов на защиту исключительно государственных интересов претерпела положительную эволюцию, решения судов стали менее субъективными, более справедливыми.

    Нынешняя статистика показывает, что граждане и предприниматели выигрывают до 60% дел против государственных органов", - заявил он.

    Токаев отметил, что ранее от граждан поступали многочисленные жалобы на отсутствие возможности обжаловать дела.

    "Поэтому важным шагом в модернизации судебной системы Казахстана стало создание кассационных судов и введение с 1 июля 2025 года так называемой сплошной кассации. В результате конституционной реформы усилены надзорные полномочия органов прокуратуры.

    Конституционный статус получил институт Уполномоченного по правам человека с открытием представительств во всех регионах. Теперь его независимость и иммунитет гарантированы Основным законом. Кроме того, омбудсмен наряду с генеральным прокурором наделен правом обращения в Конституционный суд", - заявил президент.

