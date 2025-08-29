jitsu gif
    "Развернуть вспять никто не может": Токаев высказался о Справедливом Казахстане

    Опубликовано:

    Касым-Жомарт Токаев
    Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев выступил выступил на научно-практической конференции, посвященной 30-летию Конституции Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

    "С 2019 года мы поэтапно реализовали несколько пакетов политических реформ, последовательно модернизировали политическую систему. Многие из присутствующих в этом зале были участниками этих крупных преобразований. Откровенно говоря, мы столкнулись со скепсисом со стороны определенной части политических кругов и даже с неприятием инициатив, направленных на обновление нашего общества.

    Сегодня мы убеждаемся в правильности нашего стратегического выбора, который ведет нас по пути прогресса к цивилизованному обществу. Референдум 2022 года зафиксировал беспрецедентный уровень консолидации нации вокруг поставленных перед нашим государством стратегических задач. Всеобщая поддержка гражданами предложенного им нового политического курса усилила его необратимость", - говорит президент.

    По его словам, в течение очень короткого по историческим меркам времени общество пережило фундаментальную эволюцию в сторону политической зрелости и гражданской ответственности.

    "Развернуть вспять начатый процесс строительства Справедливого Казахстана уже никто не сможет. Вернуться в прошлое не позволят прежде всего молодые граждане нашей страны. Образованное поколение молодых людей устремлено в будущее, они хотят видеть Казахстан цивилизованным государством, идущим в ногу с требованиями новой эпохи", - заявил президент.

    Он добавил, что в конечном счете, конституционная реформа придала мощный импульс процессу политической модернизации. Усилилась роль Парламента, возросла ответственность Правительства.

    "Произошло перераспределение полномочий центральных и местных органов исполнительной власти. По новым правилам были проведены выборы Президента, сената, мажилиса и маслихатов. В органах представительной власти теперь представлены граждане и движения, имеющие разные политические взгляды.

    Места в Парламенте получили различные политические партии. Смешанная избирательная система открыла дорогу независимым кандидатам. 90% депутатов маслихатов всех уровней были избраны по одномандатным округам. В течение четырех лет по новым правилам были избраны все сельские акимы. При этом большинство из них – граждане, которые ранее не работали на государственной службе", - отметил глава государства.

    Он добавил, что к власти приходят представители нового поколения.

    "С этого года у наших граждан появилась возможность напрямую избирать акимов районов и городов областного значения. Несомненно, это беспрецедентная практика в регионе Центральной Азии.

    В стране воплощается в жизнь концепция «Слышащего государства». Наши граждане стали активнее участвовать в процессе принятия решений, касающихся жизни государства. Особенно очевидным стало совпадение интересов власти и общества при реализации реформ. Все преобразования в стране осуществляются, прежде всего, во имя народа и будущих поколений.

    Поэтому в этот торжественный момент я хочу искренне поблагодарить всех соотечественников, участвовавших в этом историческом процессе. Действующая Конституция – это Основной закон, определяющий путь к передовому будущему и служащий на благо народа. Реформы, которые получили всеобщую поддержку, еще больше укрепили созидательный дух нашей Конституции. Нынешний этап, безусловно, является важной вехой кардинальной модернизации в истории страны", - резюмировал президент.

    Напомним, ранее Токаев высказался о роли Назарбаева в принятии Конституции.

    Также, выступая на конференции, он объяснил, зачем в Казахстане была изменена Конституция и назвал плюсы изменений, которые были внесены в главный закон страны в 2022 году.

