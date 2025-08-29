"Важнейшие решения должны приниматься только путем референдума": Токаев высказался о роли народа

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил выступил на научно-практической конференции, посвященной 30-летию Конституции Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Выступая на научно-практической конференции, посвященной 30-летию Конституции Республики Казахстан, Токаев напомнил, что в основной документ вносились поправки шесть раз.

"30 августа 1995 года была принята новая Конституция – главный документ нашей Независимости. Основной закон открывали слова: "Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой…". Наша Конституция укрепила Независимость и открыла нам путь к процветанию.

Казахстан как самостоятельное государство стал полноправным членом мирового сообщества. Конечно, время не стоит на месте. За тридцать лет в Основной закон 6 раз вносились поправки. Но будет верным сказать, что самые важные конституционные изменения, кардинально трансформировавшие нашу политико-правовую систему, были приняты три года назад", - говорит президент.

Он добавил, что тогда многие предлагали провести поправки через Парламент.

"Но, несмотря на трудности, был выбран иной путь. Я решил следовать принципу, согласно которому важнейшие решения, напрямую определяющие будущее страны, должны приниматься только путем референдума", - заявил глава государства.

Также он напомнил, что Закон "О республиканском референдуме" был принят четверть века назад, но до сих пор по ряду причин народ не имел возможности голосовать по наиболее значимым вопросам.

"В обществе сложился спрос на то, чтобы наши граждане могли открыто высказывать свою позицию по всем вопросам, касающимся судьбы страны.

Поэтому инициативу о проведении референдуме поддержал весь народ. Люди с большим воодушевлением проголосовали за поправки в Конституцию. Статья, гласящая, что "единственным источником государственной власти является народ", воплотилась в реальность.

Это оказало существенное влияние на политические процессы в обществе. Отныне все важные решения в стране обсуждаются и принимаются всем народом. Яркий пример – недавний референдум о строительстве атомной электростанции", - говорит Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, ранее Токаев высказался о роли Назарбаева в принятии Конституции.

Также, выступая на конференции, он объяснил, зачем в Казахстане была изменена Конституция.

Президент также высказался о Справедливом Казахстане, сказав, что процесс его строения уже нельзя повернуть вспять.

