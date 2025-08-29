jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Токаев поздравил казахстанцев с юбилеем Конституции

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев
      Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

      Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 29 августа, поздравил казахстанцев с юбилеем Конституции, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент произнес речь в честь 30-летия Конституции.

      "Сегодня мы отмечаем особую дату. 30 лет назад на всенародном референдуме была принята Конституция Республики Казахстан. Этот момент стал историческим для нашей страны. Поздравляю всех с юбилеем!

      Действительно, нет ничего выше нашего Основного закона. Конституция - это незыблемый фундамент нашей Независимости и надежный ориентир укрепления государственности.

      Казахи - это народ, который всегда жил по законам Великой степи, не отступая от норм чести и совести. Ярчайшие примеры степных законов - "Қасым ханның қаска жолы" ("Светлый путь хана Касыма"), "Есім ханның ескі жолы" ("Исконный путь хана Есима"), "Жетi жарғы" ("Семь установлений") хана Тауке. Эта традиция никогда не прерывалась.

      Наш народ прошел долгий исторический путь - от законов Степи до нынешнего Основного закона. Особую роль в начале прошлого века в этом процессе сыграла казахская интеллигенция. В советское время были заложены основы многих правовых норм. В те годы появилась целая плеяда блестящих юристов", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

      Добавим, президент также объяснил, зачем в 2022 году в стране изменили Конституцию, и высказался о роли Назарбаева в принятии Конституции.

      Еще глава государства добавил, что Конституция Казахстана убедительно показывает всему миру зрелость нации и ее устремленность в будущее, и подчеркнул, что закон должны уважать и блюсти все без исключения граждане страны.

      Добавим также, согласно закону "О праздниках в РК", День Конституции является государственным праздником, который отмечается 30 августа, и в этом году выпадает на субботу - таким образом, казахстанцы получат сразу три дня выходных подряд - 30, 31 августа и 1 сентября (суббота, воскресенье и понедельник).

      Согласно статье 1 Конституции РК, наша страна утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

      А основополагающими принципами деятельности Казахстана являются:

      • общественное согласие и политическая стабильность;
      • экономическое развитие на благо всего народа;
      • казахстанский патриотизм;
      • решение наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими методами;
      • включая голосование на республиканском референдуме или в парламенте.

