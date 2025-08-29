Токаев: Мы должны войти в историю как поколение эпохи Возрождения казахского народа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 29 августа, высказался о том, что 30-летие Конституции - это историческая веха для нашей страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, на выступлении в честь 30-летия Конституции президент высказался о том, что это историческая веха для нашей страны.

"Мы должны войти в историю как поколение эпохи Возрождения казахского народа. Нам выпала ответственность жить в это время и вместе формировать будущее страны.

Нашему поколению предстоит не просто быть свидетелями перемен, а самим творить великие свершения. Мы должны оставить потомкам развитое, цивилизованное и правовое государство. Это наш исторический долг. Для достижения этой цели мы строим Справедливый, Чистый, Безопасный и Сильный Казахстан. В конечном счете, в этом и заключается национальная идеология", - сказал президент.

Он подчеркнул: наша главная задача - стать передовой и конкурентоспособной нацией, повысить благосостояние народа, сохранить стабильность в стране и обеспечить общественное согласие. Конституция - это священное достояние казахского народа, и каждая ее статья должна неукоснительно соблюдаться.

"Как вы знаете, 8 сентября я выступлю с Посланием народу, в котором определю важнейшие цели и задачи экономической и социальной политики страны.

30-летие Конституции - это историческая веха для нашей страны", - отметил президент.

"Сегодня среди нас присутствуют граждане, стоявшие у истоков разработки первых проектов нашей Конституции, а также бывшие депутаты и известные ученые, принимавшие активное участие в реализации недавней конституционной реформы.

Выражаю вам всем огромную благодарность.

В честь 30-летия Конституции мною принято решение отметить группу граждан государственными наградами, в том числе юбилейными медалями.

Желаю всем благополучия и успехов!

Пусть наша Конституция служит прочным основанием для дальнейшего развития и процветания страны!", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Добавим, сегодня президент поздравил казахстанцев с юбилеем Конституции, высказался о системе управления страны и избрании президента на один срок, отметив, что в Казахстане такого еще не было, а также объяснил, зачем в республике изменили Конституцию.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.