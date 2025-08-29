"Такого в Казахстане еще не было": Токаев об избрании президента на один срок
Опубликовано:
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 29 августа, высказался о системе управления страны и избрании президента на один срок, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, на выступлении в честь 30-летия Конституции президент высказался о системе управления.
"Был закреплен принцип "Сильный Президент - Влиятельный Парламент - Подотчетное Правительство". Это помогло обеспечить баланс и создать эффективное взаимодействие в системе власти.
Важнейшей политико-правовой новацией исторического значения стала норма об избрании президента на один срок продолжительностью семь лет. Такого в Казахстане еще не было.
Таким образом, была создана уникальная система управления, которая работает на основе новых принципов и дает возможность лучше регулировать политические процессы в стране.
Таким образом, в нашей стране сложилась уникальная модель власти. Система государственного управления стала функционировать по новым принципам, благодаря которым политические процессы стали гораздо более понятными, предсказуемыми и прозрачными. В частности, введен запрет близким родственникам президента занимать руководящие должности в системе государственного управления. Поставлен заслон семейственности во власти. Эта мера тоже была очень необходимой.
Данное важнейшее политико-правовое решение, получившее всенародную поддержку, стало конституционной инновацией, не имеющей аналогов в мире", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Добавим, сегодня президент поздравил казахстанцев с юбилеем Конституции, высказался о Справедливом Казахстане, отметив, что в течение очень короткого по историческим меркам времени общество пережило фундаментальную эволюцию в сторону политической зрелости и гражданской ответственности, а также объяснил, зачем в 2022 году в стране изменили Конституцию.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2280441-takogo-v-kazahstane-eshche-ne-bylo-tokaev-ob-izbranii-prezidenta-na-odin-srok/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах