"Такого в Казахстане еще не было": Токаев об избрании президента на один срок

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 29 августа, высказался о системе управления страны и избрании президента на один срок, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, на выступлении в честь 30-летия Конституции президент высказался о системе управления.

"Был закреплен принцип "Сильный Президент - Влиятельный Парламент - Подотчетное Правительство". Это помогло обеспечить баланс и создать эффективное взаимодействие в системе власти.

Важнейшей политико-правовой новацией исторического значения стала норма об избрании президента на один срок продолжительностью семь лет. Такого в Казахстане еще не было.

Таким образом, была создана уникальная система управления, которая работает на основе новых принципов и дает возможность лучше регулировать политические процессы в стране.

Таким образом, в нашей стране сложилась уникальная модель власти. Система государственного управления стала функционировать по новым принципам, благодаря которым политические процессы стали гораздо более понятными, предсказуемыми и прозрачными. В частности, введен запрет близким родственникам президента занимать руководящие должности в системе государственного управления. Поставлен заслон семейственности во власти. Эта мера тоже была очень необходимой.

Данное важнейшее политико-правовое решение, получившее всенародную поддержку, стало конституционной инновацией, не имеющей аналогов в мире", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Добавим, сегодня президент поздравил казахстанцев с юбилеем Конституции, высказался о Справедливом Казахстане, отметив, что в течение очень короткого по историческим меркам времени общество пережило фундаментальную эволюцию в сторону политической зрелости и гражданской ответственности, а также объяснил, зачем в 2022 году в стране изменили Конституцию.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.