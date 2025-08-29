Токаев: Закон должны уважать и блюсти все без исключения граждане страны
Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на научно-практической конференции, посвященной 30-летию Конституции Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Конституция должна служить правовой основой в деле защиты прав человека. Это незыблемый постулат государственной политики. Наша Конституция и впредь будет служить важнейшим документом, прокладывающим путь к светлому будущему народа Казахстана.
Основной закон нашей страны выступает зримым олицетворением нового общественного договора, нацеленного на укрепление общенациональной идентичности и продвижение идеологии неуклонного соблюдения закона и ответственного гражданства", - заявил президент.
Глава государства добавил, что верховенство права – это путь к справедливому обществу и благополучной жизни граждан.
"Поэтому повторюсь: Закон должны уважать и блюсти все без исключения граждане нашей страны. Юридическое сообщество Казахстана должно разъяснять нашим гражданам основные положения Конституции и убеждать их в необходимости ответственного поведения в обществе в духе Закона и Порядка", - заявил президент.
Он добавил, что Конституция Казахстана убедительно показывает всему миру зрелость нации и ее устремленность в будущее.
"Неукоснительное следование букве и духу Конституции, формирование на этой основе высокой правовой культуры и нового качества нации – залог успеха нашей страны в новой исторической эпохе. Это должны понимать все граждане", - резюмировал Токаев.
Напомним, ранее Токаев высказался о роли Назарбаева в принятии Конституции.
Также, выступая на конференции, он объяснил, зачем в Казахстане была изменена Конституция и назвал плюсы изменений, которые были внесены в главный закон страны в 2022 году.
