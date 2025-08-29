"Ни одна социальная сеть не заблокирована": Токаев отметил открытость Казахстана миру

В ходе научно-практической конференции, посвященной 30-летию Конституции РК, Касым-Жомарт Токаев отметил открытость и прогресс Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев сказал, что Основной закон обладает огромным созидательным потенциалом, а каждая статья Конституции отражает общие для всех граждан ценности, цели и интересы нашей единой нации.

"Конституционные, политические и экономические реформы, колоссальная сила и потенциал нашего народа, масштабные инвестиции в образование, науку и культуру - все это в совокупности проложило путь к позитивным переменам в стране. Мы должны ценить наши достижения. Это тоже одно проявлений справедливого государства.

Наши школьники и студенты показывают высокие результаты на престижных международных олимпиадах. Победы наших спортсменов на мировых спортивных аренах вдохновляют весь Казахстан.

Наши соотечественники, уверенно идущие к достижению целей, добиваются успехов в образовании, науке, искусстве, бизнесе и других отраслях", - отметил президент.

Токаев упомянул, что в Казахстане имеется свободный доступ в интернет. Ни одна социальная сеть не была заблокирована, а все граждане имеют доступ к мировым новостям.

"Казахстанцы могут без ограничений выезжать за рубеж, представители подрастающего поколения могут самостоятельно выбирать вузы для поступления. Эта государственная политика будет продолжена. Молодые люди из разных уголков мира верят в светлое будущее Казахстана и хотят приехать к нам.

Перед нами стоят ясные цели, нас ждет светлое будущее. Мы прилагаем большие усилия, чтобы стать передовым государством, использующим цифровизацию и искусственный интеллект на благо народа", - пояснил глава государства.

Президент также сделал акцент на том, что на сегодняшний день во всех регионах ведется строительство и реконструкция тысяч километров дорог. Также возводятся аэропорты и мосты, начато строительство объектов водоснабжения. Кроме того, водятся в эксплуатацию объекты жилищно-коммунального хозяйства и другой жизненно важной инфраструктуры.

"В целом, перед правительством поставлена конкретная задача - уделить особое внимание качеству строительства инфраструктурных объектов. Этот вопрос будет находиться на контроле правительства и правоохранительных органов.

Ежегодно в стране открываются сотни новых производств, в том числе в сфере высоких технологий. Таким образом, формируется прочный индустриальный фундамент национальной экономики. Ведется системная работа по привлечению инвестиций, созданию благоприятных условий для бизнеса, поддержке регионов. Благодаря принятым мерам экономический рост за семь месяцев текущего года превысил 6%.

Это не случайность, а результат больших усилий и последовательной реализации глубоких реформ. Благодаря системной и слаженной работе, непоколебимому единству народа наша страна вступила в новый этап своего развития", - сказал Токаев.

Глава государства добавил, что Казахстан уверенно движется по пути прогресса.

