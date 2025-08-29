Токаев высказался о роли Назарбаева в принятии Конституции
Президент Касым-Жомарт Токаев на научно-практической конференции, посвященной 30-летию Конституции РК, упомянул первого президента Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В ходе своей речи Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева в процессе принятия Конституции.
"В 1993 году был утвержден первый Основной закон суверенного Казахстана, который определил наше конституционное устройство. Однако вскоре стало ясно, что нужна новая Конституция, соответствующая изменившимся реалиям. В связи с этим был создан специальный совет, в который вошли известные отечественные юристы, активно работавшие над этим важным делом. Были приглашены и зарубежные эксперты. В обсуждении проекта Основного закона участвовали миллионы граждан, были высказаны тысячи предложений.
Говоря о Конституции, важно отдать должное упорному труду Первого Президента, Нурсултана Абишевича Назарбаева. Будучи Главой государства, он сыграл решающую роль в процессе принятия Конституции", - сказал Токаев.
Добавим, что сегодня, 29 августа, Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с юбилеем Конституции.
Также Касым-Жомарт Токаев выступил на научно-практической конференции, посвященной 30-летию Конституции Республики Казахстан, где высказался о роли народа.
