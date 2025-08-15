jitsu gif
    "Спрос большой": казахстанцы часами стоят в очередях за мясом сайгака

    Опубликовано:

    Сайгак в степи
    Сайгак. Иллюстративное фото: Victor Tyakht/Getty Images

    В четырех областях Казахстана можно легально купить мясо сайгака, однако людям приходится часами стоять в очереди из-за большого спроса, передает "31 Канал".

    Приобрести такое мясо на сегодняшний день можно в Ұлытау, Мангистауской, Актюбинской, а также Западно-Казахстанской областях. В остальных регионах сайгачатина не продается.

    Цена за килограмм составляет от 1 300 до 1 800 тенге, однако продавцы предпочитают продавать целыми тушами по 15-25 кг.

    Как заявили в МСХ, качество и безопасность контролируют на всех этапах - от убоя до реализации.

    "По пяти областям имеется 25 объектов убоя с общей мощностью 4 140 голов/сутки. Выдано 167 ветеринарных справок. Местными исполнительными органами проводится работа по расширению списка объектов убоя", - заявили в ведомстве.

    В Минсельхозе также напомнили, что покупать мясо диких животных следует только в официальных точках продаж. Так как риски для здоровья могут быть непредсказуемыми.

    Проверять частные скотобойни местные исполнительные органы не вправе, однако продавцы уверяют, что соблюдаются все правила на каждом этапе.

    "У нас есть справки, клейма - люди спрашивают, и мы все показываем. Спрос очень большой, особенно в выходные. Не успеваем даже поставлять мясо на ярмарки, сразу разбирают", - рассказал владелец скотобойни Дусенбек Кульжанов.

    Покупатели говорят, что за мясом сайгака приходится стоять в очередях часами.

    "Привозят всего 60 голов в день — это очень мало. Людей много, все стоят в очереди. Мы сегодня уже третий час ждем. Хотелось бы, конечно, чтобы завозили больше. Не успеваешь — все, мяса нет", - заявил житель Жезказгана, который предтавился Турсынбеком.

    Ранее мы писали, что продажа мяса сайгака вызвала ажиотаж в Актобе. Оно почти в два раза дешевле, чем конина и говядина, а потому быстро стало популярным.

    Ранее в мажилисе была поднята тема о том, на фоне роста поголовья сайгаков, фермеры заявили, что вынуждены выгонять их с полей. Аграрии западного Казахстана выразили обеспокоенность растущей численностью сайгаков.

    Отмечалось, что два года назад степные антилопы вытоптали более миллиона гектаров пастбищ - ущерб составил 8 млрд тенге. В 2024 году аналогичная ситуация повторилась в Карагандинской и Акмолинской областях. В апреле на сайгаков жаловались аграрии Костанайской области. По словам фермеров, ежегодно после нашествия сайги хозяйства теряют 30% посевов.

    А в марте в Минэкологии ответили, как планируют дальше контролировать численность сайгаков в Казахстане. По словам министра, среди рассматриваемых методов - отлов либо отстрел.

    Также депутат Павел Казанцев заявил, что проблемы из-за выросшей численности сайгаков в Казахстане - это война. Депутат предложил разрешить частный убой сайгаков, чтобы казахстанцы смогли "фигачить" из ружья по животным. А вице-министр экологии и природных ресурсов прокомментировал предложение использовать мясо сайгаков в Казахстане после их убоя.

    Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении подарить правительству Китая 1.5 тыс. сайгаков для расселения их в западной части Китая с целью восстановления популяции данного уникального древнего животного в соседней стране.

