Продажа мяса сайгака вызвала ажиотаж в Актобе (видео)

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Продажа мяса сайгака вызвала ажиотаж в Актобе (видео)

    Опубликовано:

    Женщина покупает мясо на рынке
    Мясо. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    В Актобе начали продавать мясо сайгака, оно почти в два раза дешевле, чем конина и говядина, а потому вызвало интерес у актюбинцев, передает сайт телеканала КТК.

    По данным телеканала, всего за два дня в Актобе продали 4 тонны сайгачатины. Целая тушка стоит примерно 30 тысяч тенге, килограмм – 1800. Это почти вдвое дешевле говядины или конины, и именно цена подогревает интерес.

    "По карману бьет меньше, а на каждый день – самое то. И на жаркое, и на куырдак", - делятся горожане.

    Отмечается, что так открыто сайгу не продавали со времен СССР. Многие сейчас и не знают, ка правильно его готовить, а вот люди старшего поколения еще помнят, что для бульона сайга не лучший выбор.

    "Диетическое это мясо, быстро варится. Да, в советские времена было. Рубль килограмм был. Я до сих пор помню. Один рубль! Мясо как мясо. Варить и жарить. И бешбармак, и все, что хочешь", - делится Светлана Иванова.

    Специалисты говорят, мясо сайги полезное и диетическое: в нем мало жира, но много энергии. Но для шашлыка оно не лучший вариант.

    Два года назад, когда в Актобе такое мясо привезли из Уральска, спрос был большой, но всё закончилось скандалом. Из-за отсутствия документов его так и не допустили к продаже, и товар пропал. Теперь же процесс отлажен.

    "Поступает к нам мясо из Уральска, где забивается в убойном цеху. Мясо там обязательно исследуется, поступает к нам с разрешительными документами на продажу. И здесь мы уже дополнительно исследуем: обязательно проба варки и на трихинеллез исследуется. Смотрим на наличие повреждений, болезней и как забито", - рассказала заведующая лабораторией частного рынка Гуляим Туякова.

    Сейчас отстрел сайги разрешен в Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Мясо поступает только через специальные перерабатывающие цеха – и уже оттуда попадает в магазины и на рынки. В Актобе его пока можно приобрести только в одной точке.

    По словам торговцев, прежде всего людей привлекает цена сайгачатины. Обычное мясо уже многим недоступно – цены начинаются от 3,5 тысяч за килограмм. Поставки будут каждую субботу. А вот что делать, если ажиотаж спадет, пока никто не знает.

    Источник: КТК

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.