Продажа мяса сайгака вызвала ажиотаж в Актобе (видео)

В Актобе начали продавать мясо сайгака, оно почти в два раза дешевле, чем конина и говядина, а потому вызвало интерес у актюбинцев, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, всего за два дня в Актобе продали 4 тонны сайгачатины. Целая тушка стоит примерно 30 тысяч тенге, килограмм – 1800. Это почти вдвое дешевле говядины или конины, и именно цена подогревает интерес.

"По карману бьет меньше, а на каждый день – самое то. И на жаркое, и на куырдак", - делятся горожане.

Отмечается, что так открыто сайгу не продавали со времен СССР. Многие сейчас и не знают, ка правильно его готовить, а вот люди старшего поколения еще помнят, что для бульона сайга не лучший выбор.

"Диетическое это мясо, быстро варится. Да, в советские времена было. Рубль килограмм был. Я до сих пор помню. Один рубль! Мясо как мясо. Варить и жарить. И бешбармак, и все, что хочешь", - делится Светлана Иванова.

Специалисты говорят, мясо сайги полезное и диетическое: в нем мало жира, но много энергии. Но для шашлыка оно не лучший вариант.

Два года назад, когда в Актобе такое мясо привезли из Уральска, спрос был большой, но всё закончилось скандалом. Из-за отсутствия документов его так и не допустили к продаже, и товар пропал. Теперь же процесс отлажен.

"Поступает к нам мясо из Уральска, где забивается в убойном цеху. Мясо там обязательно исследуется, поступает к нам с разрешительными документами на продажу. И здесь мы уже дополнительно исследуем: обязательно проба варки и на трихинеллез исследуется. Смотрим на наличие повреждений, болезней и как забито", - рассказала заведующая лабораторией частного рынка Гуляим Туякова.

Сейчас отстрел сайги разрешен в Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Мясо поступает только через специальные перерабатывающие цеха – и уже оттуда попадает в магазины и на рынки. В Актобе его пока можно приобрести только в одной точке.

По словам торговцев, прежде всего людей привлекает цена сайгачатины. Обычное мясо уже многим недоступно – цены начинаются от 3,5 тысяч за килограмм. Поставки будут каждую субботу. А вот что делать, если ажиотаж спадет, пока никто не знает.

Источник: КТК

