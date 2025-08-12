jitsu gif
    Провели подряд дней с нами

    На жалобы волонтеров после концерта Джей Ло в Алматы отреагировали в оперштабе

    Опубликовано:

    Волонтеры
    Фото: depositphotos

    Оперативный штаб волонтеров отреагировал на жалобы юных алматинцев, которые остались недовольны условиями работы на концерте Джей Ло в Алматы, передает NUR.KZ.

    Оперативный штаб волонтеров опубликовал в Instagram-аккаунте пост, в котором изложил свою позицию касательно жалоб волонтеров на якобы неприемлемые условия работы на концерте Джей Ло в Алматы, который состоялся 10 августа.

    "В связи с распространяемой в ряде СМИ и социальных сетей информацией о том, что волонтеров якобы не обеспечивали питанием и другими условиями во время проведения концерта всемирно известной певицы Jennifer Lopez на Центральном стадионе Алматы, считаем важным предоставить следующее разъяснение.

    Для помощи в организации мероприятия был объявлен открытый набор волонтеров, в котором приняли участие более 6 тысяч желающих. По итогам отбора к работе были приглашены 300 человек.

    За неделю до события всем волонтерам были разъяснены условия участия и проведён инструктаж. В день концерта они были обеспечены питанием и напитками от партнера мероприятия сети кафе "Salam Bro", а также имели перерывы для отдыха. Питание выдавалось в течение дня по графику, в зависимости от смен", - сообщили в оперштабе.

    Объяснили в организации и тот факт, почему среди волонтеров были несовершеннолетние.

    "Изначально концерт был запланирован на 19:00 и должен был завершиться до 21:00. В связи с этим набрали несовершеннолетних, и не был предусмотрен трансфер. Так как по городу до 23:00 действуют общественные транспорты", - отмечается в сообщении.

    Также, как заверили в оперштабе, на территории стадиона был обеспечен доступ к питьевой воде и оборудована спецзона для отдыха и хранения личных вещей волонтеров, а организаторы поддерживали постоянную связь с волонтерами, чтобы при необходимости можно было заменять друг друга и избегать перегрузок.

    "Все участники имели возможность самостоятельно выбирать продолжительность работы. Помощь в уборке территории после концерта носила исключительно добровольный характер.

    Таким образом, сведения, появившиеся в некоторых публикациях, не отражают реальной картины.

    Волонтерство является свободным и осознанным выбором, выражением активной гражданской позиции каждого. Мы ценим этот вклад, ведь именно такие инициативы делают наше общество более сплоченным и заботливым", - отметили в волонтерской организации.

    Сегодня мы писали, что некоторые волонтеры в соцсетях пожаловались на условия работы на концерте Дженнифер Лопес в Алматы. Внимание на жалобы несовершеннолетних волонтеров обратила детский омбудсмен.

    Напомним, в Алматы 10 августа прошел концерт Дженнифер Лопес. Мировая поп-звезда почти два часа выступала перед казахстанской публикой.

    Певица также провела гендер-пати для местной пары. Джей Ло вскрыла конверт и обрадовала будущих родителей возгласом "Это девочка!"

    Также во время концерта на шею певицы забрался огромный кузнечик - кадры произошедшего разлетелись в соцсетях.

    А казахстанка Ялита Ильясова на своей странице в Instagram опубликовала видео с информацией о конфликте, который произошел в VIP-зоне на концерте Джей Ло.

    Также мы писали, что после концерта Джей Ло в Алматы против казахстанца возбудили уголовное дело. По информации полиции, подозреваемый разместил объявление на одной из интернет-платформ, где продал два поддельных билета на концерт.

