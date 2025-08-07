jitsu gif
    Вернут ли в госсобственность все энергообъекты Казахстана, рассказали в правительстве

    Опубликовано:

    ТЭЦ
    ТЭЦ. Иллюстративное фото: Vithun Khamsong/Getty Images

    Вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов рассказал на пресс-конференции в правительстве, планируется ли вернуть в госсобственность все энергетические объекты в стране, передает NUR.KZ.

    На пресс-конференции в правительстве журналисты поинтересовались, какие энергетические активы возвращены в госсобственность в связи с мерами по демонополизации в стране и какова позиция правительства в этом вопросе.

    Журналист акцентировала внимание на том, что вопрос возврата важен, так как это стратегические объекты, напрямую влияющие на социально-политическую обстановку в стране.

    "40% - это Павлодарский регион просто вырабатывает электроэнергию. Все крупные ГРЭС, Экибастузский и гидроэлектростанции принадлежат "Самрук-Энерго", они не частные, но есть и частные. Вы называете фамилии, но они - владельцы этих холдингов, поэтому они работают и регулируются соответствующим законодательством.

    По возврату активов именно энергетических станций: вы прекрасно сами знаете, что за последние два года Экибастузская ТЭЦ государству вернулась и Риддерская ТЭЦ. По ним соответствующая работа идет. Мы серьезные ремонтные работы провели, и эти станции сейчас стабильно работают. Поэтому пока таких планов вернуть все энергетические объекты в государственную собственность нет", - сообщил Сунгат Есимханов.

    Напомним, в октябре 2022 года на ТЭЦ в Риддере произошла остановка котлов. Занимавший на тот момент пост акима ВКО Даниал Ахметов заявил, что причиной стал некачественный мазут. Прокуратура начала расследование в отношении руководства.

    В январе 2023 года здесь снова случилась авария – затопило багерную насосную станцию. Позже на ТЭЦ был пожар – ЧП случилось в цехе топливоподачи. Вскоре после череды аварий у ТЭЦ Риддера сменился собственник – им стал казахстанский инвестор.

    Также напомним, что ночью 27 ноября 2022 года жители Экибастуза остались без тепла из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ. Позже в городе объявили режим ЧС, а прокуратура Павлодарской области возбудила уголовное дело по факту недобросовестного отношения к обязанностям. Режим ЧС в городе отменили лишь 8 декабря.

