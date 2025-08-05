"Культура - это не только шоу": депутат, раскритиковавшая костюмы Джей Ло, объяснила свои слова

Депутат маслихата Астаны Сауле Самидин после ранее озвученной критики откровенных нарядов Джей Ло опубликовала новый пост, объяснив свои слова, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Сауле Самидин. Депутат отметила, что ее высказывание о сценических костюмах Дженнифер Лопес стало поводом для широкой общественной дискуссии, в связи с чем она хочет внести ясность.

"После концерта Дженнифер Лопес моя 16-летняя дочь тихо сказала: "Мама, а в Эмиратах у нее были гораздо более закрытые костюмы, чем у нас…"

Эта фраза стала для меня личной точкой размышления. Как мама и как человек, вовлеченный в развитие культурной политики, я не могла не отреагировать.

Это не критика творчества артистки - наоборот, я глубоко уважаю Джей Ло как женщину, которая вдохновляет миллионы своим трудом и энергетикой", - пишет депутат.

Однако, по ее словам, это был повод "поговорить о балансе: между глобальной сценой и местной аудиторией, между свободой творчества и культурной уместностью".

"Мы ведь хотим развивать культурный туризм? Тогда давайте обсуждать и смыслы, которые мы транслируем через такие мероприятия.

Как председатель Евразийской ассоциации креативных индустрий, я на протяжении многих лет продвигаю развитие событийного (MICE) туризма. Я за масштабные концерты, за международных артистов, за культурный обмен.

Но я также за то, чтобы мы не теряли свою идентичность - ведь культура это не только шоу, это еще и диалог, взаимное уважение и контекст", - пишет Сауле Самидин.

Мнения казахстанцев в комментариях под постом разделились - кто-то поддерживает депутата, а кто-то отмечает, что Казахстан - светская страна, в отличие от Эмиратов, потому и нормы отличаются.

Напомним, вчера депутат маслихата Астаны Сауле Самидин раскритиковала откровенные наряды Дженнифер Лопес, которая недавно выступила в столице.

Данный пост вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсети. Люди в комментариях отметили, что в Казахстане есть более насущные проблемы, на которые стоит обратить внимание.

Добавим, по информации с сайта маслихата Астаны, Сауле Самидин является депутатом с марта 2023 года.

Также она председатель постоянной комиссии по социально-культурному развитию. Кроме того является председателем Совета деловых женщин Астаны и членом партии AMANAT. Обладает государственными наградами, в том числе медалью "Ерен еңбегі үшін".

Также напомним, 1 августа на стадионе "Астана Арена" прошел концерт всемирно известной певицы Дженнифер Лопес. Наш корреспондент побывал на масштабном мероприятии и рассказал, что там происходило. При этом поклонники Дженнифер Лопес пришли на концерт за несколько часов до начала.

Затем команда певицы Дженнифер Лопес в соцсетях высказалась об итогах выступления в столице Казахстана. Сообщается, что на концерте находились около 30 тыс. человек.

Также в МВД рассказали, что во время концерта в полицию поступили несколько обращений по поводу пропавших детей и утерянных вещей. Все дети были найдены и возвращены родителям, а потерянные вещи - возвращены владельцам.

На этой неделе звезда даст концерт и в Алматы. Как ранее стало известно, цена билетов варьируется от 40 тыс. до 180 тыс. тенге, кроме того, в стоимость не включен сервисный сбор в размере 10%.

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