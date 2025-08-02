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      Несколько детей потерялись на концерте Дженнифер Лопес в Астане

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      концерт Джей Ло
      Концерт Джей Ло. Фото: NUR.KZ / Мими Бутенко

      В Астане состоялось масштабное культурное событие - концерт всемирно известной певицы Дженнифер Лопес. Для обеспечения порядка и безопасности граждан полицейские работали в усиленном режиме, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

      Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, к охране общественного порядка были привлечены сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии МВД, сотрудники частных охранных агентств, а также более 500 волонтеров.

      Для удобства жителей и гостей города в день концерта к стадиону "Астана Арена" курсировали около 100 автобусов от пяти ключевых точек: цирк "Астана", парковка мечети "Хазрет Султан", Дворец спорта "Казахстан", парковка главной мечети и территория EXPO.

      Интервал движения составлял 30 минут. Это позволило значительно снизить нагрузку на дорожную сеть и избежать заторов вблизи стадиона.

      С целью повышения уровня безопасности на территории проведения мероприятия были установлены турникеты, камеры видеонаблюдения, рамки металлодетекторов и рентгенотелевизионные установки.

      "Посетители концерта положительно оценили организацию пропускного режима - досмотр и вход проходили быстро и без задержек. Также был развернут мобильный оперативный штаб столичного департамента полиции. Порядок на месте обеспечивали патрульные полицейские, участковые инспекторы, сотрудники криминальной полиции и дорожно-патрульной службы, которые регулировали дорожное движение и предотвращали дорожно-транспортные происшествия", - рассказали в МВД.

      Во время концерта в полицию поступили несколько обращений по поводу пропавших детей и утерянных вещей. Благодаря оперативным действиям правоохранителей все дети были найдены и возвращены родителям, а потерянные вещи - возвращены владельцам.

      Иностранным гостям помощь оказывали сотрудники туристической полиции. Они предоставляли правовую и справочную информацию, помогали с навигацией по городу и обеспечивали безопасность туристов.

      "Горожане и гости столицы высоко оценили уровень организации и выразили благодарность полиции за профессиональную работу и обеспечение безопасности во время массового мероприятия", - добавили в ведомстве.

      Напомним, 1 августа на стадионе "Астана Арена" прошел концерт всемирно известной певицы Дженнифер Лопес. Наш корреспондент побывал на масштабном мероприятии и рассказал, что там происходило.

      При этом поклонники Дженнифер Лопес пришли на концерт за несколько часов до начала.

      На следующей неделе звезда даст концерт и в Алматы. Как ранее стало известно, цена билетов варьируется от 40 тыс. до 180 тыс. тенге, кроме того, в стоимость не включен сервисный сбор в размере 10%.

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