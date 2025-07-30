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    "Заселили других людей": туристы лишились забронированных номеров на Алаколе

    Опубликовано:

    Побережье Алаколя
    Побережье Алаколя. Фото: акимат области Абай

    Казахстанцы пожаловались на некоторые пансионаты на Алаколе. Несмотря на бронь и предоплату, по приезде отдыхающие обнаружили, что их номера заняты, передает "31 канал".

    Журналистам телеканала житель Алматы Дархан Тохтарбаев рассказал, что при заселении в один из пансионатов на Алаколе у него и других туристов начались проблемы. На месте им сообщили, что комнаты заняты, там живут уже другие люди. Номера люди бронировали через турагентство.

    "Дальше едем к следующему отелю. Опять у 2-3 человек номера их выкупили. Где-то 4 отеля проехали и в каждом из них по 2-3 человека остались без номеров. В итоге мы потратили 2 часа. Еще 2 часа мы сидели в автобусе и ссорились из-за того, что номера, которые мы купили, уже кто-то выкупил", - пояснил Дархан Тохтарбаев.

    Выкупила ли туристическая компания номера для своих клиентов или же комнаты уже на месте перекупили другие отдыхающие узнать не удалось. В фирме телеканалу не дали внятного ответа, сославшись на конфиденциальность.

    Еще одну историю рассказали туристы, которые напрямую бронировали номера в одном из пансионатов. По словам девушки, она отравилась отдыхать на Алаколь большой компанией: 35 взрослых и с ними дети. Только вот выяснилось, что их номера уже заняты.

    "Мы за 2 недели забронировали отель. Внесли задаток миллион тенге. А после прибытия в отель нам говорят, что заселения не будет по техпричинам. Но по факту они заселили в наши номера других людей, потому что они заплатили больше", - рассказала туристка.

    Эксперты отрасли предупредили путешественников, что нужно обращать большое внимание на составление договора и прописывать в документе все условия и требования. Так турист сможет себя защитить юридически. И в случае, если хотя бы один пункт не будет выполнен, у туристов есть право потребовать компенсации у туроператора. При получении отказа нужно обратиться в суд.

    Если туркомпания оплатила бронь, то к ответственности привлекут отель. В обратной ситуации накажут фирму взявшую деньги с туристов.

    Напомним, недавно в связи с многочисленными обращениями граждан глава государства обратил внимание правительства на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих.

    Позже в Национальной палате предпринимателей озвучили основные проблемы популярного курорта. А глава правительства Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений президента в сфере туризма.

    После этого вице-премьер Ермек Кошербаев после побережья Капшагайского водохранилища проверил зоны отдыха на озере Алаколь в области Жетісу. И еще один министр проверил состояние Алаколя.

    Также на видео в Сети, где неравнодушные граждане показали состояние популярного пляжа в Туркестанской области, где, по словам авторов постов, царит полная антисанитария, отреагировали в акимате.

    А недавно стало известно, что после проверки куруортных зон Казахстана наказали несколько чиновников.

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